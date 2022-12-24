مصادمات دامية في باريس بين الشرطة الفرنسية ومحتجين أكراد     

اندلعت اشتباكات جديدة في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت بين الشرطة وأفراد من الجالية الكردية المحتجين على مقتل ثلاثة أكراد أمس الجمعة.

وخلال الاشتباكات انقلبت عدة سيارات وأُشعلت حرائق صغيرة بالقرب من ساحة الجمهورية، المكان التقليدي للمظاهرات في المدينة حيث نظم الأكراد في وقت سابق احتجاجا سلميًا.

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كانت الجالية الكردية تستعد لإحياء الذكرى العاشرة لمقتل ثلاث نساء كرديات في باريس في يناير كانون الثاني 2013.

ظلت القضية دون حل، وأغلق التحقيق فيها بعد وفاة المشتبه به الرئيسي قبل وقت قصير من تقديمه للمحاكمة، ثم أعيد فتحه في عام 2019.

نفذ مسلح جرائم القتل أمس الجمعة في مركز ثقافي كردي ومقهى مجاور في جزء مزدحم من الدائرة العاشرة في باريس.

تجمع مئات من المحتجين الأكراد وانضم إليهم سياسيون من بينهم رئيسة بلدية الدائرة العاشرة الواقعة بوسط باريس.

اندلعت الاشتباكات عندما غادر بعض المتظاهرين الساحة وألقوا أشياء على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 69 عاما قالت السلطات إنه أُخلي سبيله في الآونة الأخيرة انتظارا لمحاكمته على هجوم بسلاح أبيض استهدف مخيما للمهاجرين في باريس قبل عام.

وقالت بيريفان فيرات المتحدثة باسم المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا “نعلم أننا مهددون، الأكراد بشكل عام، والنشطاء والمناضلون الأكراد. فرنسا مدينة لنا بالحماية”.

كما قال ديفيد أنديك، المحامي الذي يمثل المجلس الديمقراطي الكردي، “الجالية الكردية خائفة. لقد أصيبت بالفعل بصدمة من جريمة القتل الثلاثية (في 2013). وتحتاج إلى إجابات ودعم واهتمام”.

وكرر ممثلو الأكراد، الذين التقوا بقائد شرطة باريس اليوم السبت، دعوتهم إلى اعتبار إطلاق النار أمس هجوما إرهابيا.

ورد مكتب المدعي العام بأن استجواب المشتبه به مستمر، وأنه اعترف بتنفيذ الهجوم بدوافع عنصرية.