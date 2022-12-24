مصادر لأريبيان بزنس: “مهلة أخيرة” لحكومة مصطفى مدبولي في مصر لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولا يوجد قرار لتغيير وزاري حاليا

قالت مصادر خاصة لـ”أريبيان بزنس” إن الرئاسة المصرية أمهلت حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مهلة لتصحيح الأوضاع وعرض رؤيتها لمواجهة ارتفاع التضخم والأسعار والانتهاء من الاعتمادات المستندية.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يصدر قرارا حتى الآن لإجراء تغيير وزاري، وأضافت أن المهلة لحكومة مدبولي لن تكون طويلة الأمد.

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لا نية لتغيير وزاري حاليا

وحول ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي وصحف مصرية عن إجراء تعديلات وزارية، تشمل تعيين رئيس جديد للوزراء، بدلا من الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يشغل المنصب منذ يونيو 2018، نفت مصادر أريبيان بزنس صحة هذه الأنباء، لافتة إلى أنها مجرد شائعات، ولا تمت للواقع بصلة، ولا توجد نية لدى الدولة في الوقت الحالي لإجراء أي تعديلات على التشكيل الوزاري الحالي، لا سيما مع الظروف الحالية، وأضافت المصادر أن الحكومة الحالية تتعامل مع عدد كبير من الملفات على رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تسعى الدولة لتخفيف آثارها على المواطنين في مصر.

اجتماع الحكومة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أشار في آخر اجتماع للحكومة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد عدة اجتماعات مع وزير المالية ومسئولي البنك المركزي، ومصلحة الجمارك، من أجل:

تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المُوجودة بالجمارك، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، للحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان المعظم.

بدء عمل المَنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين اعتبارًا من مطلع يناير المقبل، على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان.

إتاحة كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين في مختلف المُحافظات بأسعار تقل عن أسعار السوق.

التأكيد على توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ بالمجان، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ومحافظ المركزي

علمت مصادر أريبيان بزنس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى خلال الأيام الماضية مع وزير الدفاع الفريق محمد زكي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله كل على حدة، وذلك لبحث تداعيات قرار رفع الفائدة على الأسواق، وسبل مواجهة ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%..