مصادر لـ”أريبيان بزنس”: البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة مجددا، وسيصدر شهادات ادخار بعائد أعلى

علمت “أريبيان بزنس” من مصادر موثوقة أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري سترفع معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، أي 2 % بغرض مواجهة التضخم وجذب الأموال الأجنبية.

وقالت المصادر أيضا إن البنك سيصدر شهادات ادخارية بالجنيه المصري ذات عائد أعلى من العائد الجاري، وقد تصل إلى 20 بالمئة.

ورفع البنك المركزي خلال عام 2022 أسعار الفائدة بنحو 5% في 3 اجتماعات، منها اجتماعان استثنائيان من إجمالي 7 اجتماعات على مدار العام .

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كم تبلغ أسعار الفائدة في مصر حاليا؟

13.25 % على الودائع لليلة واحدة.

14.25 % على الإقراض لليلة واحدة.

13.75 % على سعر العملية الرئيسية.

ما معنى نقطة الأساس، ولماذا تُستخدم بدلاً من النسب المئوية؟

نقطة الأساس أو ( Basis Point )، هي وحدة قياس لمعدلات الفائدة المصرفية وتستخدم لحساب التغييرات فيها.

)، هي وحدة قياس لمعدلات الفائدة المصرفية وتستخدم لحساب التغييرات فيها. كل 1% تغيير في سعر الفائدة يقابله تغير بمقدار 100 نقطة أساس.

تُستخدم نقطة الأساس لإزالة الغموض في الحديث عن تغيرات أسعار الفائدة، فرفع سعر الفائدة 1% عن سعرها الحالي البالغ 10% مثلا، فقد يفهم أن سعر الفائدة أصبح إما 10.1% أو 11%، لذا تستخدم نقطة الأساس فيقال إنه رفع معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بالتالي أصبح سعر الفائدة 11%.

العوائد على شهادات الإدخار

يتيح عدد من البنوك العاملة في مصر إمكانية شراء شهادة ادخار بأجل 3 سنوات، حيث يصل سعر العائد على شهادة الادخار لنحو 17.25% أو أكثر بحسب شروط يحددها البنك.

تقدم البنوك سعر فائدة يصل لنحو 18% على شهادة ادخار أجل 10 سنوات.

يحدد كل بنك نسبة العائد في ضوء الشروط التي يضعها.

الحد الأدنى للإيداع لشراء شهادة ادخار بفائدة مميزة في الجهاز المصرفي هو 1000جنيه.

مميزات شهادات الادخار

تتيح البنوك لحاملي شهادة الادخار التمتع ببعض الامتيازات المصرفية مثل:

حق الاقتراض بضمانها.

إصدار بطاقة ائتمان لسداد أو تقسيط المشتريات إلكترونيا.

هل سيتم تعويم الجنيه المصري خلال الاجتماع؟

بعد موافقة صندوق النقد على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، قال صندوق النقد إن مصر تسير على الطريق الصحيح في ملف تعويم الجنيه المصري، وهو ما يعني أنه من الممكن أن يتخذ البنك المركزي قرارا في سياسية تعويم الجنيه.

وكان الصندوق قد رحب بالتزام السلطات في الآونة الأخيرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة، بحسب تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

وبحسب التوقعات فإنه من الممكن أن يتم تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 15%، مقابل الدولار.

سعر الدولار مقابل الجنيه

يتم تداول الدولار حاليا في البنوك عند 24.64 للبيع، و24.69 للشراء، بينما يتداول بالسوق الموازية عند 32 -33 جنيها.