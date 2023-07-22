مصائب هوليوود.. عند بوليوود فوائد

أتاح الإضراب التاريخي الذي تشهده هوليوود تركيز الأضواء في ملتقى «كوميك-كون» في مدينة سان دييغو الأمريكية على السينما الهندية (بوليوود)، من خلال فيلم خيال علمي طموح يمزج بين الأساطير الهندوسية وحرب النجوم.

فقد حقق فيلم «كالكي 2898 أيه دي» المقرر عرضه عام 2024 سابقة، الخميس، عندما أصبح أول فيلم هندي يُعرض في القاعة H الشهيرة لمهرجان كاليفورنيا المخصص للثقافة الشعبية، الذي مرّ به عدد كبير من أفلام أبطال «مارفل» الخارقين.

وقال مخرج الفيلم ناغ أشوين أمام جمهور متحمس جداً معظمه من جنوب الهند: «هنا لديكم أبطال خارقون تحبونهم كثيراً، وإذا كان سوبرمان يستطيع الطيران في الفضاء فلدينا هانومان الذي يمكنه أن يأكل الشمس”.

وقال مازحاً إن نيويورك هي دائماً المدينة التي تتعرض للهجوم في أفلام هوليوود. وأضاف: «هدفنا جذب الناس من كل أنحاء العالم إلى الهند. بهذا المعنى، إنه فيلم عالمي”.

ولم تُكشف تفاصيل قصة الفيلم، لكن براباس أوضح أن شخصيته مستوحاة من ملحمة «ماهابهاراتا» المكتوبة بالسنسكريتية في الهند القديمة، وهي من الأساطير الهندوسية.

ولم يخفِ ناغ أشوين أنه استوحى فيلمه من «حرب النجوم»، وقال مازحاً إن جنوده الملثمين هم النسخة الهندية من ستورم تروبرز، وهم جنود الإمبراطورية في سلسلة أفلام حرب النجوم.

وأطل «كالكي 2898 أيه دي» من ملتقى كوميك-كون بعد عام من النجاح العالمي لفيلم «آر آر آر» الذي فاز بجائزة أوسكار لأفضل أغنية. والفيلمان من إنتاج «توليوود»التي تنتج الأفلام بلغة التيلغو المعتمدة في جنوب الهند.

ويتقدم «كالكي 2898 أيه دي» الذي بلغت ميزانيته 75 مليون دولار على «آر آر آر» كأغلى فيلم في تاريخ السينما الهندية.