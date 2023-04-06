أثار مشهد أداه الفنان السوري الراحل شادي زيدان في مسلسل “زقاق الجن”، الذي يعرض حالياً في موسم دراما رمضان الجاري، الحزن لدى متابعي المسلسل السوري بعد الربط بينه ووفاته المفاجئة قبل الانتهاء من تصوير المسلسل الدمشقي.

وكان شادي زيدان توفي، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، إثر إصابته بجلطة دماغية أثناء تصويره “زقاق الجن”، ما اضطر القائمين على العمل إلى إعلان وفاة شخصيته (نذير) في المسلسل أيضاً.

وتصدرت الحلقة الـ 13 من #زقاق_الجن حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك الأشهر لدى السوريين، بعد سقوط نذير (شادي زيدان) فاقداً الوعي، بسبب محاولة والده “أبو نذير” الذي يلعب دوره شقيقه الفنان أيمن زيدان، قتل ابنته.

واستذكر متابعون وفاة شادي زيدان، متأثرين بلحظة سقوطه في المشهد، خاصة مع كون المشهد هو أخر مشاهده قبل إصابته بجلطة دماغية ووفاته.

وقال متابع اسمه محمد “مشهد سقوط أبو تيسير البارحة ذكرني بلحظة وفاته وزعلي على شادي إلى الآن وكأنه واحد من أقاربي ادعوا له بالرحمة والمغفرة في هالشهر الفضيل – رحمة الله عليك #شادي_زيدان“.

مشهد سقوط أبو تيسير البارحه ذكرني بلحظة وفاته و زعلي على شادي إلى الأن وكأنه واحد من أقاربي



إدعوا له بالرحمه والمغفره في هالشهر الفضيل

– رحمة الله عليك #شادي_زيدان❤️? pic.twitter.com/PpcmNINH8V — محمد|? (@ii_mooi) April 5, 2023

وقالت متابعة “#شادي_زيدان كان واضحاً عليه التعب بالمسلسل، الله يرحمه يا رب”.

وأشاد حساب الناقد الفني “هوت نيوز” بأداء الفنان “#شادي_زيدان الله يرحمه قدم آخر اعماله بمسلسل زقاق الجن وللأمانة أداؤه بالعمل جيد ودوره مؤثر وما فيك إلا ما تتعاطف مع الشخصية وتتأثر وخصوصاً مشاهد الحلقة ١٤.. وأيمن زيدان قديه عم يستفزنا كمشاهدين بأدائه وجبروته وفظيع قديه قابض الشخصية جد ومعطيها حقها وكتار بالمسلسل رح نحكي عنه”.

وتصور أحداث مسلسل #زقاق_الجن، الذي يعرض على قناة إم بي سي السعودية (MBC) وقناة سوريا دراما، حياة السوريين القاطنين في حي زقاق الجن الموجود في العاصمة دمشق. حيث تتناول الأحداث تفاصيل عن الصراعات والمشاكل التي تحدث مع سكان حي الجن بين بعضهم البعض. بالإضافة إلى حدوث الكثير من الأحداث المشوقة والتي تستحق المشاهدة حتى النهاية.

وتنطلق حبكة العمل من “أبو نذير” القاسي المستبد الذي يسعى للتحكم بحياة أفراد عائلته، دون أي اعتبار لما يسببه من آلام نفسية لهم، بينما يتضح وجود أسرار في حياته ويعود ماضيه على مطاردته.

والعمل من إخراج تامر إسحاق، وتأليف محمد العاص، وبطولة أيمن زيدان (أبو نذير)، وأمل عرفة (شيماء)، وإمارات رزق، وسعد مينا (ناجي)، وشادي زيدان (نذير زوج خولة) الله يرحمه.

مسلسل زقاق الجن