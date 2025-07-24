مشـيرب العقارية ستنفذ أول استراتيجية لإزالة الكربون على نطاق واسع في قطر

أعلنت مشيرب العقارية العاملة في مجال التطوير العقاري المستدام، عن شراكتها مع شركة «كندال» الاستشارية العالمية متعددة التخصصات، وذلك لتنفيذ استراتيجية شاملة لإزالة الكربون من محفظتها العقارية بالكامل في «مشيرب قلب الدوحة». وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على هذا النطاق الواسع في دولة قطر.

وفي إطار هذا المشروع، نفذت شركة «كندال» تحليلاً مفصلاً ودقيقاً للبصمة الكربونية عبر محفظة الأصول الكاملة التي تشمل أكثر من 100 مبنى وأكثر من 800 وحدة سكنية و300 مساحة تجارية. وتستهدف استراتيجية إزالة الكربون تحقيق تقليل الانبعاثات عبر جميع النطاقات الثلاثة للمحاسبة الكربونية وفقاً لبروتوكول الغازات الدفيئة (النطاقات 1 و2 و3)، وتتماشى مع «مبادرة الأهداف القائمة على العلم» (SBTi) وهي معيار معترف به عالمياً في مجال إزالة الكربون. ستشهد الأبنية السكنية تحسينات جوهرية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة. تشمل هذه التحسينات:

إجراء تحليل مفصل ودقيق للبصمة الكربونية لأكثر من 100 مبنى، بما في ذلك أكثر من 800 وحدة سكنية، لتحديد الكميات الدقيقة للانبعاثات المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تشغيل هذه الأبنية .

تطبيق خطط عمل محددة لتقليل استهلاك الطاقة التشغيلية في المباني من خلال تعديلات أولية في الأنظمة القائمة عليها، مع تقييم شامل لأداء الطاقة عبر جميع المباني لتحديد الفرص ذات التأثير العالي والفعالية من حيث التكلفة بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة .

تصنيف أداء كل مبنى وتحديد التدابير والإجراءات اللازمة لمواصلة التقدم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، أي الوصول إلى حالة لا ينتج فيها المبنى أي انبعاثات كربونية صافية.

تضمين عناصر أخرى في خطة إزالة الكربون مثل تحسين ممارسات المشتريات المستدامة، تعزيز إدارة النفايات، وتحسين سلسلة التوريد لضمان أثر بيئي منخفض في جميع مراحل تشغيل المباني.

وسيتم تزويد المستأجرين والشركاء ببيانات انبعاثات تفصيلية لدعم أهدافهم في إزالة الكربون، مما يسهل التوافق مع الأطر والمعايير الدولية للاستدامة.