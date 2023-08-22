مشروع Islamic Coin يطرح عملته الرقمية مع العملاق الأمريكي ريببليك لاستشارات الويب 3.0

أعلنت إسلاميك كوين Islamic Coin، العملة الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والقائمة على أرقى المبادئ الأخلاقية والتي استقطبت اهتماماً واسعاً حول العالم، عن تعاونها مع العملاق الأمريكي Republic Crypto، مجموعة استشارات الويب 3.0 التابعة لمؤسسة Republic الرائدة على مستوى العالم في مجال التمويل الرقمي. ويشتمل هذا التعاون على تقديم دعم شامل ومصمم حسب الطلب لتعزيز استراتيجية Islamic Coin الموجهة لدخول سوق العملات الرقمية، إلى جانب توفير خدمات المشورة حول الرموز الرقمية، وأطر حوكمة المؤسسات المستقلة اللامركزية، وتحقيق قيمة المنفعة الاقتصادية على المدى الطويل. وستساعد Republic Crypto أيضاً في تزويد مشروع Islamic Coin بفرص التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنصات التداول ومزودي السيولة المالية.

وتعزيزاً لقيمة عملة Islamic Coin عند طرحها، أوصت Republic Crypto بتقديم خيارات عادلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتوزيع العملة الرقمية، إلى جانب آليات عمل أخرى موجهة لتعزيز مزايا الاستدامة ضمن منظومتها الرقمية بالكامل.

ومن جانب آخر، تخطط Islamic Coin للشروع بعملية طرح عملتها الرقمية وفقاً للائحة D التي تعفيها من التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بدعم من شركة الوساطة OpenDeal Broker عبر منصة Republic لاستثمار الأفراد في شهر سبتمبر من عام 2023. وبعد طرحها العام، سيحظى مجتمع Islamic Coin حول العالم بمزايا عديدة، تشتمل على خيارات توفير السيولة، ومشاركة الحصص، وكسب الرموز المميزة خلال مرحلة تعدين السيولة.

ويحظى المجلس الاستشاري لعملة Islamic Coin بتمثيل رفيع المستوى من قبل شخصيات من الأسر الحاكمة لدبي وأبوظبي، بمن فيهم حفيد مؤسس دولة الإمارات الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وقائد القوات البحرية الإماراتية الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان (كمستشار خاص)، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وسمو الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، وسمو الشيخة مريم سهيل عبيد سهيل آل مكتوم.

ويضم المجلس التنفيذي لعملة Islamic Coin نخبة من الخبراء في قطاعي التمويل التقليدي والإسلامي، من بينهم حسين الميزا من شركة إعمار (وهو أيضاً مؤسس مشارك)، وهو مصرفي حائز على الجوائز ويتمتع بخبرة تناهز أربعة عقود عاماً في قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل والتأمين، وأحد الشخصيات الرئيسية المشاركة في تأسيس بنك دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي متكامل على مستوى العالم. ويضم المجلس التنفيذي أيضاً خميس بوهارون الشامسي، مساعد سابق لمدير إدارة الشؤون المالية، ومساعد مدير قسم التدقيق الداخلي في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى جانب جريج جيجليوتي، المدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي للاستثمار، والشريك المؤسس لشركة Xtellus Advisors، وهو مدير صندوق مرموق مع خبرة في مؤسسة غولدمان ساكس ومؤسسات عالمية أخرى بمحفظة تزيد عن 16 مليار دولار خلال حياته المهنية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد موعد طرح عملة Islamic Coin وفقاً للائحة D في شهر سبتمبر 2023.