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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شركة سعودية تطرح منافسة مشروع ممشى أم المؤمنين بمكة المكرمة

أعلنت شركة البلد الأمين طرح منافسة مشروع تنفيذ وإدارة وتشغيل واستثمار ممشى أم المؤمنين “زينب الهلالية” في حي الشوقية

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طرحت شركة البلد الأمين منافسة مشروع تنفيذ وإدارة وتشغيل واستثمار ممشى أم المؤمنين

أعلنت شركة البلد الأمين؛ الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة، حديثاً، عن طرح منافسة مشروع تنفيذ وإدارة وتشغيل واستثمار ممشى أم المؤمنين (زينب الهلالية) في حي الشوقية بمدينة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

ودعت الشركة المؤسسات والشركات ذات الخبرات المتميزة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى المشاركة في تنفيذ وإدارة وتشغيل واستثمار الممشى، وذلك من خلال إقامة ممشى ومبانٍ عليها بطول 2 كم ومبانٍ وبمساحة لا تتجاوز 25 كم مربع.

وأضافت أن آلية طريقة استلام الطلبات وكراسة الشروط والمواصفات عن طريق الاستلام والتسليم اليدوي بمقر الشركة، موضحة أن أخر موعد لتقديم العطاءات سيكون بتاريخ 2023/07/24.

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