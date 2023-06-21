شركة سعودية تطرح منافسة مشروع ممشى أم المؤمنين بمكة المكرمة

أعلنت شركة البلد الأمين؛ الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة، حديثاً، عن طرح منافسة مشروع تنفيذ وإدارة وتشغيل واستثمار ممشى أم المؤمنين (زينب الهلالية) في حي الشوقية بمدينة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

ودعت الشركة المؤسسات والشركات ذات الخبرات المتميزة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى المشاركة في تنفيذ وإدارة وتشغيل واستثمار الممشى، وذلك من خلال إقامة ممشى ومبانٍ عليها بطول 2 كم ومبانٍ وبمساحة لا تتجاوز 25 كم مربع.

وأضافت أن آلية طريقة استلام الطلبات وكراسة الشروط والمواصفات عن طريق الاستلام والتسليم اليدوي بمقر الشركة، موضحة أن أخر موعد لتقديم العطاءات سيكون بتاريخ 2023/07/24.