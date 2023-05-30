أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق التفاصيل العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، واصفا إياه بأنه أحد أهم مشاريع الدولة في مجال الفضاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر:

بحمدالله أطلقنا في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريعنا في مجال الفضاء مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

وأضاف ان المشروع يستمر 13 عاماً، 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف، ستقطع خلالها المركبة الاماراتية MBR Explorer ٥ مليار كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستشكاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034.

بحمدالله أطلقنا في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريعنا في مجال الفضاء "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات " . المشروع يستمر 13 عاماً.. 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف.. ستقطع خلالها المركبة الاماراتية MBR Explorer ٥ مليار كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستشكاف… pic.twitter.com/C0peR7JAMe — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 29, 2023

ونوه الشيخ محمد، ان المركبة ستقطع 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل، وشعار شباب الإمارات القائمين على المهمة لا شيء مستحيل.

واختتم التغريدة بالقول: الإمارات تستطيع أن تحلق بعيدا في الفضاء لـ5 مليارات كيلومتر لسبب واحد:

هو إيمانها بشبابها وتمكينها لأبنائها، ومن لا يؤمن بقدرات شبابنا الإماراتي الطموح في كافة القطاعات يحتاج لمراجعة نفسه ومراجعة محبته وولائه لوطنه.