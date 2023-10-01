بتكلفة 689 مليون درهم.. مشروع ضخم بدبي ينهي زحام شارع حصة للأبد

أرست هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي الإماراتية، عقد مشروع تطوير شارع حصة، بطول 4.5 كم، ويتضمن تطوير 4 تقاطعات رئيسة، وزيادة عدد مساراته من 2 إلى 4 في كل اتجاه، بتكلفة إجمالية تبلغ 689 مليون درهم.

ويسهم التطوير الجديد في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 100%، لتصل إلى 8000 مركبة في الساعة لكل اتجاه، وتنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 13.5 كيلومترا.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: “يعد مشروع تطوير شارع حصة، أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويخدم المشروع عددا من المناطق السكنية والتطويرية، مثل منطقة الصفوح الثانية، ومنطقة البرشاء السكنية، وقرية جميرا الدائرية”.

ويتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع أكثر من 640 ألف نسمة عام 2030، بحسب المصدر الذي أضاف: “يشمل المشروع تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بطول 13.5 كيلومتراً، وعرض 4.5 أمتار، منها 2.5 متر لمسار الدراجات والسكوتر، ومترين لمسار المشاة”.

وينفرد مسار الدراجات الجديد، بوجود جسرين، الأول يعبر شارع الشيخ زايد، والثاني يعبر شارع الخيل، بعرض 5 أمتار، منها 3 أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومترين لمسار المشاة، ويتميز الجسر الذي يعبر شارع الخيل بتصميمه الهندسي الفريد المستمد من البيئة المحيطة بالجسر.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع حصة، يأتي استكمالاً لمراحل سابقة نفذتها الهيئة شملت تطوير وتوسعة شارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وتنفيذ تقاطع مجسر يربط شارع حصة وشارع الخيل ومنطقة البرشاء مع شارع الشيخ محمد بن زايد، يخدم الحركة المرورية من وإلى منطقة البرشاء عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، ويوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، إضافة إلى المناطق الخاضعة للتطوير التي تحيط بالتقاطع، كما جرى تنفيذ وصلة مجسرة تمر فوق تقاطع الحوض، بسعة خمسة مسارات تربط بين شارع اليلايس القادم من جبل علي وشارع الشيخ محمد بن زايد، منها ثلاثة مسارات باتجاه دبي ومسارين باتجاه أبو ظبي، بطول إجمالي يبلغ قرابة كيلومترين ونصف الكيلومتر.