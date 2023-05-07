مشروع سكني بـ 256 شقة لأكثر قرية مصرية تضررت بالسيول

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية باشرت في مشروع سكني متكامل يضم 256 وحدة لمواطني قرية الديسمي التابعة لمركز الصف في محافظة الجيزة والتي أصابتها سيول جارفة في مارس/آذار الماضي وتضرر عديد من منازل القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 ألف موطناً ومواطنة.

وتفقد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد مراحل العمل والتجهيزات النهائية بمشروع الديسمي المتكامل وهو أحد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للمواطنين التي تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عددًا من قري مركز ومدينة الصف، في إطار تكليفات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال “راشد” إن المشروع يضم مجمع سكني حضاري وموقف لسيارات السرفيس ومدرسة لكافة المراحل الدراسية وسوق حضاري ومحطات مياه شرب ومعالجه للصرف الصحي وحظائر لتربية المواشي.

وبدأت جولة “راشد” بتفقد مشروع مجمع مساكن الديسمي المقام بطراز حضاري والذي تم انشاؤه لمتضرري السيول، مشيراً أن المشروع مقام على مساحة ٢٨ فدان ويضم عدد ٣٢ عمارة سكنية على مسطح ٢٦٠ متر مربع للعمارة الواحدة وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور على عدد ٢ شقة سكنية بمساحة ١٢٠ متر مربع للواحدة بإجمالي ٢٥٦ وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وعاين المحافظ إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي التي قد تضررت منازلهم جراء أزمة السيول وتوفير حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك ضمن برنامج تطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأكد المحافظ أنه سيتم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة إلى جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.

وأوضح أنه تم تخطيط المنطقة بالكامل لتوفير وإقامة كافة الاحتياجات المعيشية لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وقال إن المشروع تم مراعاة إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلى ٣٢ مجموعة تضم ٨ حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي ٧٢٠ متراً مربعاً مجهزة بالكامل بإجمالي ٢٥٦ حظيرة.

وأوضح أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية لمدرسة الديسمي على مساحة ٣٦٠٠ متر مربع وسوف تضم دوراً أرضياً وأربعة أدوار لتشمل كافة المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءاً من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة.

وأضاف أن تم مراعاة كافة المعايير الواجبة لتوفير مجتمع عمراني متكامل للمواطنين موضحاً أنه جار إنشاء السوق الحضارية على مساحة ١٢٠٠ متر مربع بتكلفة خمسة ملايين جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي ويضم مبني إداري وعدد ١٨ محلاً كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ ٧٠ بالمئة.

وتفقد المحافظ موقف الديسمي الحضاري الجاري تنفيذه على مساحة ٢٤٠٠ متر مربع بتكلفة مليوني جنيه مؤكداً أن سيتم مراعاة دعمه بخطوط السير التي تخدم حركة تنقلات مواطني القرية مشيراً انه تم تنفيذ ٩٠ بالمئة من الأعمال الإنشائية للموقف مؤكداً انه يسع إلى ١٦ سيارة سرفيس لخدمة أهالي الديسمي ومزود بمقاعد للجلوس ودورات مياه والإنارة اللازمة وبوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه.

وكلف محافظ الجيزة بإنهاء التجارب الأولية اللازمة لبدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي للقرية بطاقة ٢٠٠ متر مكعب إلى جانب خزان الري البالغ سعته ٢٥٠ متر مكعب وخزانات مياه الشرب ووسائل الحماية المدنية بسعة ٧٥٠ متر مكعب لخدمة المشروع.

ووجه بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية مشدداً على توفير شركة نظافة وصناديق القمامة اللازمة للحفاظ على الحالة العامة للنظافة والصورة الحضارية للمنطقة.

وشهدت القاهرة وبعض المحافظات المصرية خلال منتصف مارس/آذار الماضي هطولات مطرية غزيرة تسببت بتشكيل سيول وكانت قرية الديسمي من أكثر القرى تضرراً في محافظة الجيزة.