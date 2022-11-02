مشروع إيفردوم يكشف عن موعد إطلاق صاروخه إلى المريخ

أعلن مشروع إيفردوم (Everdome) الفضائي الأكثر واقعية على الإطلاق بين عوالم الميتافيرس عن اقتراب إطلاق أول صاروخ له إلى الفضاء، مع استمراره بدفع زخم الابتكار في مجالات الويب 3.0، بالتعاون مجتمع متماسك وواسع يضم أكثر من 500 ألف عضو وشريك، منهم منصة OKX، وبيير جازلي، وفريق ألفا روميو للفورمولا وان وغيرهم.

ومنذ إطلاقه مطلع عام 2022، حرص فريق العمل في إيفردوم على تأسيس مشروع عالم افتراضي (ميتافيرس) يعد رواده بتجربة هي الأكثر واقعية من نوعها على الإطلاق على مستوى الرسوميات وأسلوب سرد القصة والمقطوعات الصوتية والتجارب.

ويمثل إطلاق هذا الصاروخ إنجازاً بارزاً في تطور عوالم الميتافيرس، إذ يرتقي تدريجياً بالآفاق الرقمية الجديدة من مفهوم يساء فهمه في كثير من الأحيان إلى واقع ملموس.

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وتدور قصة إيفردوم في صلبها حول رحلة من ميناء فضائي يحاكي المستقبل ويقع في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جبال حتا الخلابة، حيث ينطلق رواد تقنيات الويب 3.0 أولاً على متن سفينة الفضاء في رحلة بين الكواكب Everdome Cycler في طريقهم لإنشاء أول مستعمرة بشرية على كوكب المريخ.

وستشهد مرحلة إطلاق الصاروخ بروز أول داعمين لمشروع إيفردوم، والمدعوين باسم Tier-1 Evernauts، وسينطلقون من ميناء حتا الفضائي إلى إيفردوم فينيكس، وهو تصميم سفينة فضائية مستوحاة من تقنيات يمكن تخيلها وقابلة للتطبيق، وتم إنشاؤها بالتعاون مع شركاء المشروع من علماء الفضاء.

بعد ذلك، سترسو إيفردوم فينيكس على Everdome Cycler ضمن المدار السفلي للأرض، وهي مركبة بين الكواكب بطول 3 كيلومترات ستشهد عبور أول مجتمع في عوالم الميتافيرس بين الكواكب إلى مستوطنتهم الجديدة على الكوكب الأحمر.

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وتقع مدينة إيفردوم الفضائية ضمن منطقة تدعى فوهة جيزيرو، اختارتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لبعثات الفضاء المعاصرة. وعند الوصول إلى المدينة، سيستمتع رواد الفضاء Evernauts بقصص وتجارب متعددة، تشمل المغامرة والترفيه والتعلم والتداول في هذا الفضاء الافتراضي الواقعي للغاية.

وتحتضن المدينة عدداً من الأراضي ضمن ستة أحياء، وتقدم جميعها إمكانات محددة للعلامات التجارية المرتبطة بها، والشركات والشخصيات والأفراد، وتتيح لهم التفاعل مع جمهور قديم وجديد على حد سواء ضمن تجارب غامرة، كانت غير ممكنة سابقاً في عالم الويب 2.0.

وتم استلهام جميع تجارب إيفردوم من تقنيات المستقبل، في حين يتمتع المشروع برسوميات فائقة تجعله الأكثر واقعية على الإطلاق، وتم إنشاؤها من قبل فنانين ومصممين سباقين في مجالاتهم، بدعم من أسلوب سرد قصصي جذاب على وقع مقطوعات موسيقية آسرة تم تأليفها بالتعاون مع نخبة من المنتجين والمؤلفين الموسيقيين.

ويأتي إطلاق الصاروخ ليمثل ثمرة شهور من جهود البحث والتطوير والإبداع، ويتوج خطوة هامة لمشروع إيفردوم نحو عالم افتراضي هو الأكثر واقعية على الإطلاق. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن إطلاق الصاروخ من هنا.

وستقوم إيفردوم ببث مرحلة الإطلاق مباشرة عبر يوتيوب ليشهد العالم على الإمكانات الهائلة لعوالم الميتافيرس، وقدرتها على توحيد جماهير الويب 2.0 والويب 3.0 في تجربة مرئية غامرة لمستقبل عالم الإنترنت.

يشار إلى أن الموعد المحدد لإطلاق الصاروخ هو في شهر ديسمبر المقبل، وتعتبر هذه المرحلة مجرد بداية لعالم إيفردوم الافتراضي، وسيكون الشركاء وأفراد المجتمع الافتراضي الأوائل من أبرز المستفيدين من هذا العالم الواعد.