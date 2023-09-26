مشروع إماراتي لاكتشاف مواهب أصحاب الهمم

يسلط استديو “مواهب” بدبي الضوء على الموهوبين من أصحاب الهمم، لمنحهم فرصة التألق وتحقيق شهرة كبيرة بفضل مواهبهم الفنية الرائعة، التي تمكّنوا من تجسيدها بغض النظر عما يعانونه من صعوبات.

وقالت ومي دي ماكر، مدير استوديو مواهب للفنون، إن أكبر التحديات التي تواجهها في إدارة الاستوديو هي رفع مستوى الوعي حول “مواهب” والوصول إلى المشاركين المحتملين وعائلاتهم، إضافة إلى التمويل لتشغيل استوديو فني لأصحاب الهمم.

أشارت ومي خلال حديثها لـ “أريبيان بزنس” إلى أن استوديو مواهب للفنون يعد منارة في المشهد الفني والثقافي في دولة الإمارات؛ إذ يوفر منصة للفنانين من أصحاب الهمم، تمكنهم من التعبير عن مواهبهم وقصصهم الفريدة.

وأضافت أنه من خلال برامج التعليم الفني المصممة خصيصا لأصحاب الهمم، فإن مواهب تعزز الشمولية وتعرض أهمية التنوع في الفنون.

وأكدت ومي أن “مواهب” تعمل بشكل مستقل، ولكنها تدرك وتشعر بالامتنان لرؤية حكومة الإمارات، التي تظهر باستمرار التزامات لا تتزعزع بدعم أصحاب الهمم ودمجهم بشكل كامل في جميع جوانب المجتمع.

وأشارت إلى الدعم التي تتلقاه “مواهب” من هيئة دبي للثقافة والفنون في المشاريع الفنية والفعاليات وورش العمل ومع المبادرات الحكومية ذات الرؤية.

وبخصوص ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة وبعض المنظمات لدعم استوديوهات الفنون التي تقدم خدمات لأصحاب الهمم، قالت ومي: “تعد خارطة الطريق الشاملة ضرورية لإنشاء مرافق شاملة وتعليم ورعاية نهارية وأماكن عمل (محمية) لأصحاب الهمم، من خلال التخطيط الدقيق لخارطة الطريق وتنفيذها يمكن للمجتمع استيعاب وتمكين أصحاب الهمم وأسرهم بشكل أفضل”.

وترى ومي أن الدعم المالي الحكومي ضروريا لإنشاء برامج وخدمات فعالة لأصحاب الهمم والحفاظ عليها، وهو يساعد على ضمان توافر الموارد الكافية لتلبية الاحتياجات الفريدة لأصحاب الهمم وتعزيز الشمولية والتمكين في المجتمع.

وعن الخطوات التي تتخذها لضمان وصول الأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقات إلى الاستوديو قالت ومي: “لقد عملنا مع طلاب جامعة نيويورك أبوظبي على الوصف الصوتي لمعرضنا لجعل المعرض في متناول الزوار الذين يعانون من ضعف البصر، لدينا مدخل يمكن الوصول إليه مع منحدر وباب منزلق أوتوماتيكي لاستيعاب الزوار الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو مساعدات الحركة، لدينا مرحاض يمكن الوصول إليه ومصعد للوصول إلى غرفة الغداء ومنطقة ورشة العمل”.

وأضافت: “الطلاب الذين اكتشفوا موهبة فريدة للفن، أصبح بعضهم فنانين يكسبون رواتبهم من خلال بيع فنهم، الطلاب الذين اكتشفوا الثقة في التحدث، بعضهم متحدثون وتمت دعوتهم إلى العديد من أحداث الشركات للتحدث”.

وأوضحت ومي أن مواهب تعمل كمنصة للنمو الشخصي وتنمية المهارات وبناء شعور بالانتماء لأصحاب الهمم، وكسر الصور النمطية من خلال إظهار أن المواهب موجودة في الجميع، بغض النظر عن القدرات، ومن خلال القيام بذلك تساهم مواهب في مجتمع أكثر شمولا ورعاية.

وتأمل ومي دي ماكرفي افتتاح المزيد من استوديوهات مواهب للفنون، وتوسيع نطاق التأثير لخدمة مجتمع أكبر من أصحاب الهمم من خلال الفن، بهدف تمكين وإلهام المزيد من الأشخاص ذوي الهمم، وتعزيز الشمولية والإبداع في مجتمعنا وخارجه.

وبخصوص الطرق التي يعزز بها الاستوديو الشمول والتنوع قالت ومي إن مواهب تعمل كمدافعة عن الشمولية في المجتمع الفني والثقافي الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتابعت: “من خلال إظهار إبداع وقدرات فنانينا، فإننا نروج لفكرة أنه يجب أن يتمتع الجميع بفرص متساوية للمشاركة في المجال الثقافي”.

وواصلت: “نشارك بنشاط في فعاليات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) لتعزيز الشمولية وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع. يمكن للشركات حجز فعالية المسؤولية الاجتماعية للشركات مع مواهب بقيادة طلاب مواهب وحيث سيبدعون الفن مع طلابنا، غالبا ما نستضيف فعاليات شاملة في المقهى المجاور، مما يعزز قيمة الشمولية والتنوع في المجتمع، وتقدم هذه الأحداث تجربة فريدة وذات مغزى للجميع بينما تعمل أيضا كمنصة قوية للتغيير الاجتماعي”.

واختتمت: “لأكثر من 10 سنوات، كانت مواهب مكاناً بعيدا عن المنزل لأصحاب الهمم. تحت التوجيه المهني لمدربين ذوي الخبرة والمحبين ، يشعر الطلاب كل يوم بالفرح، يكتشفون موهبة فنية فريدة، بعضهم يصبح فنانا منفردا. يكتشفون الثقة في التحدث علانية، وكثير منهم يصبحون متحدثين عامين، كل يوم هو احتفال في استوديو – احتفال بالحياة من خلال الرقص والفنون البصرية ودروس اليوغا والتدريب على المهارات الحياتية والرحلات الميدانية إلى أماكن فريدة. الأهم من ذلك ، هذا هو المكان الذي يكتشف فيه الطلاب الرفقة والثقة ليكونوا أفضل”.

وحتى يتمكن المزيد من الطلاب من الاستفادة، تقدم مواهب منحا دراسية للمواهب المستحقة من أصحاب الهمم وتغطي المنح الدراسية الرسوم الدراسية للفصول 4 أو 5 أيام في الأسبوع، على مدار السنة (9 صباحا حتى 3 مساء) وكذلك الالتزام بالمنحة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى توفير وسائل النقل.