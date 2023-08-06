كشف الرئيس الأوكراني فور انتهاء الجولة الأولى من مشاورات جدة ضمن قمة السلام الدولية التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن هناك 42 دولة تبحث صيغة السلام المقترحة لحل الأزمة الأوكرانية.

وأسدل الستار على اليوم الأول من مشاورات جدة حول الأزمة الأوكرانية، والتي بحثت عدة مقترحات؛ تهدف لإنهاء الحرب الممتدة منذ ما يقرب من 18 شهرًا.

وكشف مصدر مسؤول في الوفد الأوكراني المشارك عن تفاصيل مذكرة السلام التي تقدم بها الوفد.

وأوضح المصدر أنه تم تقديم صيغة للسلام من 10 نقاط في محادثات جدة، ولاقت دعما كبيرا من قبل المشاركين في المحادثات وكذلك من دول عدة- وفقا لـ”العربية”-.





وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن وفد بلاده المشارك في مشاورات جدة، يعمل على صيغة مقترحة لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، تبحثها 42 دولة مشاركة في مشاورات السلام بجدة.





وتتطلع المملكة لأن يسهم الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي؛ حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية.





ويمثل الاجتماع استمرارًا للمبادرات الإنسانية والجهود والاتصالات، التي بذلها في هذا الإطار، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة.





وتعول الأطراف الدولية على الدور السعودي في حلحلة وتسوية هذه الأزمة، في إطارمساعٍ بدأتها المملكة خلال الفترة الماضية، أبرزها وساطتها في تبادل بعض الأسرى والمحتجزين.









