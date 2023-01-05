مشاهير وساسة بين 200 مليون مشترك بتويتر تسربت عناوينهم وهواتفهم

يطالب مخترق أنظمة (هاكر) بمبلغ 200 ألف دولار لرد بيانات مخترقة من تويتر ويحذر في عملية ابتزاز من أنه إذا لم يتم الوفاء بشروطه ، فسينشر البيانات مجانًا . وتم التحقق من وجود معلومات لشخصيات من المشاهير والساسة مثل كيفن أوليري والنائبة أوليفيا كورتيز وغيرهما.

بعض الأسماء والكيانات الشهيرة والمعروفة تشمل الرئيس التنفيذي لألفابت مالكة غوغل وابن دونالد ترامب وشركات مثل سبيس اكس و الشبكة الاخبارية سي بي اس ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.

وأكد باحثون في شؤون الخصوصية أن الاختراق حدث بسبب ثغرة أمنية في أنظمة تويتر وتعرض مجموعة البيانات المسربة في منتدى قرصنة (الهاكرز) هي نفسها بيانات تسربت في شهر ديسمبر وتضم هواتف وعناوين للمشتركين. وهي بيانات خاصة لقرابة 200 مليون مشترك على تويتر ، وحذر الباحثون من أنه يمكن استخدام مجموعات البيانات هذه لبدء حملات الهندسة الاجتماعية أو حملات التشهير بكشف العناوين الحقيقية أو الأسماء الكاملة لأصحاب الحسابات وما يعرف بنشر وثائق حساسة doxing.

A hacker allegedly leaks a data set containing email addresses of 200M+ Twitter users, apparently a cleaner version of the 400M set circulating in December 2022 (@lawrenceabrams / BleepingComputer)https://t.co/WOKbQgJ1Cehttps://t.co/5wgZ1KGn00 — Techmeme (@Techmeme) January 5, 2023

كانت مجموعة البيانات في الأصل 63 غيغابايت ، ولكن بعد إزالة التكرارات وضغط الملفات ، تم تقليل حجم أحدث مجموعة بيانات إلى 4 غيغابايت ويمكن تنزيلها مجانًا.