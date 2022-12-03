دبي: مشاهير السوشيال ميديا يشاركون أسرار جني الملايين في “مؤتمر المليار متابع”

قبل أن يصبح الإيطالي السنغالي، البالغ 22 عاما، أكثر الوجوه شعبية على تيك توك، كان “خابي لام” حبيس منزله بعد أن أفقده تفشي وباء الكورونا وظيفته في أحد مصانع إيطاليا.

الشاب الذي استحال دليلا حيّا على قوة السوشيال ميديا بعد أن بات يحظى بأكثر من 149 مليون متابع على تيك توك، وتجاوزت ثروته 10 ملايين دولار، ينتمي إلى طابور طويل من الأشخاص الذين أعادت صناعة المحتوى تشكيل حياتهم وفتحت أمامهم أبواب الشهرة والتأثير وجني الملايين.

مؤتمر المليار متابع

انطلاقا من الوعي بقوة المحتوى الرقمي وقدرته على إحداث فارق ضخم على مستوى التنمية والتأثير الإعلامي، دعت أكاديمية الإعلام الجديد إلى مؤتمر المليار متابع، الذي تنطلق فعالياته اليوم في منتجع أتلانتس دبي، بمشاركة أكثر من 100 مؤثر وصانع محتوى، يتخطى مجموع متابعيهم حاجز المليار شخص.

وتقول علياء الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، إن:

منصات التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا أساسيا من الإعلام بكافة صوره، و”استنادا إلى مهمتنا المتمثلة في إعداد الخبراء وقادة الأعمال في مجال الاتصال داخل القطاعين الحكومي والخاص، يستهدف مؤتمر المليار متابع توفير الأدوات التي يحتاجها المشاركون لمساعدتهم على تطوير قدراتهم وتعزيز فرصهم ومسيراتهم المهنية”.

الأكاديمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تسعى لترسيخ محتوى رقمي يعزز مكانة الإمارات الريادية كمركز دولي للمواهب والمبتكرين ومركز عالمي لصناعة الإعلام الهادف واستقطاب المؤثرين والشخصيات العالمية البارزة.

مشاهير السوشيال ميديا يشاركون أسرار النجاح

تنفرد أعمال المؤتمر، الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في العالم، على مدى يومين، يشارك خلالهما 100 مؤثر وصانع محتوى خلاصة معارفهم ويكشفون ما يعرفونه من أسرار هذا المجال.

سيشارك في المؤتمر أكثر من 3000 شخص و 200 رئيس تنفيذي وأكثر من 300 شركة دولية متخصصة في صناعة المحتوى، فضلا عن أكثر من 100 وكالة دولية.

خلال المؤتمر سيتحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ناس”، نصير ياسين، عن صانعي المحتوى، ودورهم الريادي في العالم من خلال قدرتهم على الابتكار والإبداع.

سيلخص اليوتيوبر الشهير، ماثيو باتريك، والمعروف باسم MatPat على قناة يوتيوب، 10 سنوات من صناعة المحتوى في 20 دقيقة فقط.

على قناة يوتيوب، 10 سنوات من صناعة المحتوى في 20 دقيقة فقط. ويتضمن برنامج المؤتمر سلسلة من الجلسات الرئيسية التي ستتحدث خلالها مجموعة من المؤثرين وصناع المحتوى العالميين عن الأدوات والطرق التي تجعلك نجما عابرا للقارات، وكيفية بدء قناتك وجذب المتابع الأول.

نهى نبيل وميثاء محمد أبرز المشاركين العرب

ستنضم الفاشينيستا الكويتية، نهى نبيل ، والإعلامية الإماراتية ميثاء محمد mythjourney لقائمة صناع المحتوى العرب، الذين سيشاركون في المؤتمر.

، والإعلامية الإماراتية لقائمة صناع المحتوى العرب، الذين سيشاركون في المؤتمر. يتضمن جدول الأعمال مشاركة متميزة لTikToker Mai ، إلى جانب عبد الله عنان، أحمد شريف، ناصر العقيل، وعمر الحلو، عيسى الحبيب، و نور ستارز وغيرهم.

ومن مشاهير السوشيال ميديا العالميين يشارك كل من:

لايك ناستيا

ماتبات

ديفون رودريغيز

تريفور نوح

مو فلوغز

براجكتا كولي