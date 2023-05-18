مشاهد مخلة تقود مدير قناة جزائرية وصحافية إلى السجن

قضت محكمة جزائرية، حديثاً، حبس مدير عام محطة تلفزيونية خاصة وذلك في أعقاب إدانته مع موظفين آخرين ببث مشاهد مخلة بالحياء.

وذكرت صحيفة “النهار” الإلكترونية الجزائرية، مساء الثلاثاء، أن محكمة الجنح بسيدي أمحمد أصدرت عشية اليوم (الثلاثاء) حكماً يقضي بعقوبة ثلاث سنوات حبس نافذ للمدير العام لقناة الأجواء المدعو زوبيري بوشاقور مع إصدار أمر بالقبض عليه، وحكماً يقضي بعقوبة عام حبس منها ستة أشهر حبس غير نافذ لكل من رئيس تحرير قناة الأجواء (ط. ن) والصحافية (ل. ل).

وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت لهم تهم نشر وعرض فيديوهات مخلة بالحياة في قناة الأجواء.

وقال مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي إن القناة بثت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عملاً احتوى على مشاهد جنسية عاري..

وقررت سلطة ضبط السمعي البصري الحكومية إغلاق القناة بشكل نهائي بعد تلك الحادثة التي أثارت غضب الرأي العام في الجزائر.

وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء بعد بث القناة لقطات “تتنافى مع قيم المجتمع الجزائري” والدين الإسلامي.

وأصدرت إدارة القناة بياناً أعربت فيه عن أسفها واعتذارها للشعب الجزائري عن “الخطأ الفادح” الناجم عن بث المشاهد تلك.