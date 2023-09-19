كيفية مشاهدة مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتكثر التوقعات حول هوية البطل العتيد الذي سيخلف مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب.

وتقام الثلاثاء 8 مباريات ضمن منافسات المجموعات لدوري أبطال أوروربا بين الخامسة والثامنة. وتعد أبرز المباريات تلك التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دوتموند الألماني، وميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنكليزي.

ويشهد مساء الأربعاء تكملة مباريات الجولة الأولى، حيث تلعب فرق المجموعات بين الأولى والرابعة، وستكون مباراة بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنكليزي الأكثر أهمية.

ويستهل حامل اللقب مشواره في البطولة بلقاء سهل على أرضه أمام النجم الأحمر الصربي، ويعد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المرشح الأبرز للفوز بالكأس الأغلى، وذلك بالاعتماد على نجمه النرويجي آرلينغ هالاند، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد 4 أهداف سجلها في اللقاءات السابقة.

وفي ما يلي جدول مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا:

المباراة الموعد ميلان – نيوكاسل الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،

19:45 يونغ بويز – لايبزيغ الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،

19:45 فينورد – سلتك الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،

22:00 لاتسيو – أتلتيكو مدريد الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،

22:00 باريس سان جيرمان – بوروسيا دورتموند الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،

22:00 مانشستر سيتي – ريد ستار الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،

22:00 برشلونة – أنتويرب الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،

22:00 شاختار – بورتو الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،

22:00 غلطة سراي – كوبنهاغن الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،

19:45 ريال مدريد – يونيون برلين الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،

19:45 بايرن ميونيخ – مانشستر يونايتد الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،

22:00 إشبيلية – لانس الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،

22:00 آرسنال – أيندهوفن الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،

22:00 سبورتينج براغا – نابولي الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،

22:00 ريال سوسييداد – إنتر الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،

22:00 بنفيكا – سالزبورغ الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،

22:00 المباريات بتوقيت مكة المكرمة

كيفية مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا

جميع مباريات دوري أبطال أوروبا منقولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports، كما يمكنكم متابعتها عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونيخ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 1 كوبنهاغن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غلطة سراي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 1 أيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لانس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نابولي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 1 سبورتنغ براغا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 يونيون برلين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إنتر 0 0 0 0 0 0 0 0 1 سالزبورغ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ريال سوسييداد 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فينورد 0 0 0 0 0 0 0 0 1 لاتسيو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سيلتيك 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 نيوكاسل 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 لايبزيغ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ريد ستار 0 0 0 0 0 0 0 0 4 يونغ بويز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بورتو 0 0 0 0 0 0 0 0 1 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0 4 رويال أنتويرب 0 0 0 0 0 0 0 0

وكان مانشستر سيتي فاز بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل سجله رودري.