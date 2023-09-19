فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كيفية مشاهدة مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
دوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتكثر التوقعات حول هوية البطل العتيد الذي سيخلف مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب.

وتقام الثلاثاء 8 مباريات ضمن منافسات المجموعات لدوري أبطال أوروربا بين الخامسة والثامنة. وتعد أبرز المباريات تلك التي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دوتموند الألماني، وميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنكليزي.

ويشهد مساء الأربعاء تكملة مباريات الجولة الأولى، حيث تلعب فرق المجموعات بين الأولى والرابعة، وستكون مباراة بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنكليزي الأكثر أهمية.

ويستهل حامل اللقب مشواره في البطولة بلقاء سهل على أرضه أمام النجم الأحمر الصربي، ويعد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المرشح الأبرز للفوز بالكأس الأغلى، وذلك بالاعتماد على نجمه النرويجي آرلينغ هالاند، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد 4 أهداف سجلها في اللقاءات السابقة.

وفي ما يلي جدول مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا:

المباراةالموعد
ميلان – نيوكاسلالثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،
19:45
يونغ بويز – لايبزيغالثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،
19:45
فينورد – سلتكالثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
لاتسيو – أتلتيكو مدريدالثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
باريس سان جيرمان – بوروسيا دورتموندالثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
مانشستر سيتي – ريد ستارالثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
برشلونة – أنتويربالثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
شاختار – بورتوالثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
غلطة سراي – كوبنهاغنالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
19:45
ريال مدريد – يونيون برلينالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
19:45
بايرن ميونيخ – مانشستر يونايتدالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
إشبيلية – لانسالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
آرسنال – أيندهوفنالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
سبورتينج براغا – نابوليالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
ريال سوسييداد – إنترالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
بنفيكا – سالزبورغالأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023،
22:00
المباريات بتوقيت مكة المكرمة

كيفية مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا

جميع مباريات دوري أبطال أوروبا منقولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports، كما يمكنكم متابعتها عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1بايرن ميونيخ00000000
2مانشستر يونايتد00000000
1كوبنهاغن00000000
4غلطة سراي00000000

المجموعة الثانية:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1إشبيلية00000000
2آرسنال00000000
1أيندهوفن00000000
4لانس00000000

المجموعة الثالثة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1نابولي00000000
2ريال مدريد00000000
1سبورتنغ براغا00000000
4يونيون برلين00000000

المجموعة الرابعة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1بنفيكا00000000
2إنتر00000000
1سالزبورغ00000000
4ريال سوسييداد00000000

المجموعة الخامسة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أتلتيكو مدريد00000000
2فينورد00000000
1لاتسيو00000000
4سيلتيك00000000

المجموعة السادسة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1باريس سان جيرمان00000000
2بوروسيا دورتموند00000000
1ميلان00000000
4نيوكاسل00000000

المجموعة السابعة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مانشستر سيتي00000000
2لايبزيغ00000000
1ريد ستار00000000
4يونغ بويز00000000

المجموعة الثامنة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1برشلونة00000000
2بورتو00000000
1شاختار00000000
4رويال أنتويرب00000000

وكان مانشستر سيتي فاز بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل سجله رودري.

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