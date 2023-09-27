تاتا مارتينو يقلص من إمكانية مشاركة ميسي في نهائي الكأس

قلص الأرجنتيني تاتا مارتينو مدرب فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم من فرصة مشاركة نجمه ومواطنه ليونيل ميسي في المباراة النهائية لمسابقة كأس أميركا لكرة القدم أمام هيوستن دينامو التي ستقام مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وقال مارتينو في المؤتمر الصحافي عشية اللقاء: “سننتظر ليو حتى اللحظة الأخيرة. سأجلس معه لتقييم حالته. ربما نتوصل إلى اتفاق”.

وتم استبدال ميسي في المباراة أمام تورونتو في الدوري المحلي بسبب إصابة غير محددة ما أدى إلى غيابه عن المباراة أمام أورلاندو سيتي الأحد.

ويسعى “ليو” لقيادة فريقه الجديد للقب ثان منذ انتقاله إليه بعد تتويجه بلقب كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 بعد تعادلهما 1-1.

وسجّل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 12 مباراة مع إنتر ميامي منذ وصوله من باريس سان جيرمان الفرنسي في تموز/يوليو الماضي.

ولم يخسر إنتر ميامي أية مباراة بوجود ميسي على أرض الملعب وقال مارتينو إنه لم يكن ليخاطر بالدفع باللاعب البالغ من العمر 36 عاما إذا لم تكن المباراة نهائي الكأس.

وقال المدرب الأرجنتيني: “إنها 90 أو 120 دقيقة تقف بينك وبين اللقب. إنه أمر منطقي. لو كان الأمر يتعلق بأي نوع آخر من المباريات، لما قمنا بأي مخاطرة”.