مشاركة بنزيمة في كأس العالم مهددة والبديل متاح حتى الإثنين

هداف ريال مدريد يخرج من تدريبات فرنسا ومشاركته بالمونديال محل شك.



ازدادت أوجاع منتخب فرنسا بطل نسخة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، مع خروج مهاجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة يوم السبت من التدريبات.



ويستهل المنتخب الفرنسي مبارياته في كأس العالم بقطر يوم الثلاثاء بلقاء أستراليا ويأمل رفاق بنزيمة في الحفاظ على اللقب العالمي.



وسائل إعلام ذكرت أن بنزيما سيغيب عن فرنسا في مواجهة أستراليا، في افتتاح مشوار الفريق في المونديال، لكن الشكوك تحوم حول مدى قدرته على اللحاق بباقي مباريات الديوك.



كان هداف ريال مدريد قد غاب عن المباريات منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابة بفخذه، وكان تدريب السبت هو الأول له منذ تجمُّع الفريق في كليرفونتين الإثنين الماضي.



ويمكن لمدرب منتخب فرنسا “ديدييه ديشامب” استبدال بنزيمة في حال تأكد عدم لحاقه بمباريات المونديال، لكن هذا الخيار يبقى متاحا حتى الإثنين ليلة المباراة الأولى.



وكان المنتخب الفرنسي قد عانى من إصابات عديدة ضربت عموده الفقري أبرزها كريستوفر نكونو لاعب لايبزيج الألماني، وبريسنيل كيمبيمبي الذي عانى من إصابة في وتر أخيل برجله اليمنى، فضلا عن إصابة كل من بول بوغبا ونغولو كانتي.