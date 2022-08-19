مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفعت إلى 32.9%

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2022 ارتفع إلى 32.9%، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن الـ 15 ما يقارب 33.6%.

وبينت الوزارة أنها قامت بعدد من المبادرات الداعمة لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، استفاد منها 71612

إمرأة في مبادرة العمل المرن، فيما استفادت 837911 إمرأة من مبادرة العمل الحر، وبلغ عدد المستفيدات من تشجيع العمل عن بعد ما يقارب 79641 إمرأة.

وأوضحت أن عدد المستفيدات من برنامج (وصول) بلغ 153109 إمرأة، وتم تخريج 1112 إمرأة من مبادرة التدريب والتوجيه القيادي النسائي.

وأشارت إلى أنه تم تدريب 3800 إمرأة ضمن مبادرة التدريب الموازي، وبلغ عدد المسجلات في المنصة الوطنية للقيادة 12690 إمرأة، فيما بلغ عدد المستفيدات من برنامج (وقرة) ما يقارب 9881 إمرأة.

وأشارت الوزارة إلى أنها عقدت عدداً من ورش العمل لتمكين المرأة من سوق العمل، حيث كان أبرزها، تمكين المرأة في سوق العمل بمشاركة الجهات الشقيقة ومكاتب البرامج والبنك الدولي، ومناقشة التحديات التي تواجه وصول المرأة لمجالس الإدارات العامة والخاصة واقتراح الحلول.

يشار إلى أن المرأة السعودية بدأت تلتحق بالعديد من الأعمال بعد أن سمحت لها الحكومة بدخول كثير من القطاعات التي كانت ممنوعة عليها، وذلك وفقاً لرؤية 2030.