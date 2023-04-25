فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مسيرة ماتيو لاهوز الحكم الأكثر اثارة للجدل تبلغ نهايتها

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ماتيو لاهوز

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية، أن مسيرة الحكم الإسباني أنتونيو ميغيل ماتيو لاهوز ستنتهي نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أنه تم ابلاغ ماتيو لاهوز الذي يعد من أفضل حكام العالم وأكثر اثارة للجدل، من قبل لجنة الحكام الإسبانية بقرار عدم التجديد له في الموسم المقبل بعد بلوغه 46 عاماً.

وكشفت الصحيفة أن ماتيو لاهوز رفض أن يصبح حكما لتقنية الفيديو في الموسم المقبل، وهو الحل البديل التي تقدمه لجنة الحكام الإسبانية للحكام المتقاعدين من أجل الاستمرار في الملاعب.

وأشارت إلى أن الحكم قد ينتقل إلى الدوري السعودي من أجل التواجد هناك.

وكان الحكم قد ظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني عام 2008، وقدم أكثر من 15 عامًا متواصلًا للكرة الإسبانية.

وبعيدًا عن الكرة الإسبانية، فقد شارك الحكم في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 ويورو 2020 وكأس العالم في روسيا 2018 وفي قطر 2022، وقاد أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021 بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

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