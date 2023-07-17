قررت عائلة الحاج المصري رجب محمد محمد شحاتة المعروف بـ “رجب بحة” الادعاء على مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك السابق لاتهامه “رجب بحة” بالتعامل بـ “السحر الأسود” وأنه سبب خسارة الزمالك أمام غريمه الأهلي في المباراة الأخيرة التي جمعتهما في الدوري المصري لكرة القدم والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان مرتضى منصور اتهم في تصريحات تلفزيونية رجب بحة باستخدام السحر لصالح النادي الأهلي قائلاً إن “الأهلي لم يفز فقط على الزمالك، بل منذ هزيمته بخماسية من نادي صن دوانز الجنوب أفريقي، لم يهزم أية مباراة، ولم يخسر أية بطولة شارك فيها، وعقب المباراة الأخيرة أرسل لي أحد الأشخاص صورة رجل يدعى رجب شحاتة شهير برجب بحه من محافظة الفيوم، وهي نفس المحافظة التي ينتمي لها مديرة الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ”.

وأضاف “لا أعرف تلك الشخصية المرسلة لي.. لكن أهلنا في محافظة الفيوم قادرون على التأكد من صحة الصورة”.

ورداً على اتهامات منصور، قال رجب بحة عبر بث فيديو مباشر تم بثه من خلال صفحة أحد جيرانه في موقع فيسبوك “ليس لدي أي علاقة بكرة القدم، ولا أتابعها بشغف، ربما أنتمي للنادي الأهلي، لكني لا أشاهد مبارياته، حتى الآن لم أتوصل بعد للشخص الذي أرسل صورتي لرئيس نادي الزمالك واتهمني باستخدام السحر لصالح النادي الأهلي”.

الحاج رجب بحة اللي نشر صورته مرتضى منصور وللأسف اتريقنا عليه .. انسان بسيط وجميل.. حقك علينا ياعم رجب pic.twitter.com/wB7SuaKLEs — Abdullah Omar (@aomedia74) July 15, 2023

ونفى بحة معرفته بسيد عبد الحفيظ وقال إن “مدير الكرة بالنادي الأهلي من محافظة الفيوم، لكنه من بلدة المنشاة وأنا من بلدة منية الحيط، وأبتعد عنه ما يقرب من 20 كيلو متراً بالسيارة، كما أني لم ألتق به من قبل، وكل معرفتي به هو رؤيته عبر شاشات التلفزيون”.

الحاج رجب بحة اللي نشر صورته مرتضى منصور وللأسف اتريقنا عليه .. انسان بسيط وجميل.. حقك علينا ياعم رجب pic.twitter.com/wB7SuaKLEs — Abdullah Omar (@aomedia74) July 15, 2023

وقال المحامي محمد رشوان محامي رجب شحاتة إنه “عقب انتشار اتهام موكلي رجب شحاتة باستخدام السحر، تواصلت معي أسرة رجب شحاتة وأوكلوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه، وإعادة هيبته مرة أخرى في المنطقة التي يعيش فيها”.

ورفض رشوان الكشف عن الأمور القانونية التي سيتخذها خلال الفترة المقبلة وقال “لا بد من دراسة الموقف بشكل كامل خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد مسارات القضية، والدعاوى التي ستتم إقامتها، حيث إني سأجلس خلال الوقت الراهن مع موكلي، ومعرفة من أرسل صورته لرئيس نادي الزمالك، وعلى إثرها سنعمل على إقامة دعوى التشهير به”.

ونشر المحامي صوراً له في موقع فيسبوك تجمعه برجب بحة في مكتبه.

مرتضى منصور والسحر

يعرف مرتضى منصور بتصريحاته وقراراته المثيرة للجدل، وتصريحاته عن السحر، الأخيرة، ليست الأولى من نوعها، إذ قال خلال تصريحات تلفزيونية في العام 2017 إن “قوى خفية” تسببت في تعثر فريقه أمام سموحة بثلاثية نظيفة في الدوري المحلي، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وإن “الجن منع لاعبيه من تسجيل الأهداف بعد الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم”.

واعتبر منصور، حينها، أن لاعبي الزمالك كانوا في مواجهة “11 لاعباً من سموحة و11 لاعباً تحت الأرض”، ملقياً اللوم على “السحر”.

عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، يوم الأحد 9 يوليو/تموز 2023، حكماً باتاً ونهائياً بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك لكرة القدم.

ورفضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري الطعنين المقامين من مرتضى منصور، ومن هيئة قضايا الدولة كممثلة لوزارة الرياضة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، يوم 16 أبريل/نيسان الماضي، حكماً في أربع قضايا مقامة من أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، بإلزام وزير الرياضة بصفته، بإصدار قرار زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، واستبعاده من مجلس إدارة النادي.

رجب بحة