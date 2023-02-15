سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مسلّح يهاجم جامعة ميشيغان ويقتل ثلاثة أشخاص ويصيب خمسة وينتحر

سامر باطر by سامر باطر

انتحر مسلّح قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب خمسة آخرين بجروح داخل حرم جامعة في الولايات المتحدة بعد مطاردة واسعة النطاق أطلقتها الشرطة للقبض عليه في حادثة إطلاق النار الجماعي رقم 67 في العام الجاري.

وصدرت أوامر لآلاف الطلبة في جامعة ولاية ميشيغن للاختباء في أماكنهم بعد الهجوم على الحرم الجامعي الرئيسي في مدينة إيست لانسينغ في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي بحسب بي بي سي. ووصفت الشرطة المشتبه به بأنه “رجل أسود قصير القامة”. وقالت فيما بعد إنه كان يبلغ من العمر 43 عاماً وليس له ارتباط معروف بالجامعة.

وظهر المشتبه به، في الصور التي نشرت في وقت سابق، يرتدي سترة من الجينز وقبعة بيسبول زرقاء وحذاء رياضياً أحمر.

وتعرفت الشرطة على المشتبه به في حادث إطلاق النار في جامعة ولاية ميتشجان المتهم بقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بأنه أنتوني دواين ماكراي البالغ من العمر 43 عامًا.

وقالت الشرطة إن ماكراي توفي متأثرا بجروح أصيب بها في طلق ناري ليل الاثنين. قالوا إنه أطلق النار على نفسه على بعد أميال من الحرم الجامعي أثناء مواجهته من قبل الشرطة. ودفع ماكراي ببراءته من تهمة إخفاء أسلحة في يونيو حزيران 2019. في حوالي الساعة 11:30 مساءً ، أكدت شرطة جامعة ولاية ميشيغان مقتل ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى خمسة ضحايا تم نقلهم إلى مستشفى سبارو. وقالت الشرطة إنهم مازالوا في حالة حرجة. وأكدت الشرطة أن الضحايا من طلاب جامعة ولاية ميشيغان.

ورفضت الشرطة إعطاء تفاصيل عن الضحايا ولم يتضح إن كانوا من الطلبة أو موظفي الجامعة التي تعد من بين أهم المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة.

وقال المسؤول في شرطة الجامعة كريس روزمان “نشعر بالحزن للإعلان عن تأكيد سقوط ثلاثة قتلى. ما عشناه الليلة كان كابوسا حقا. نشعر بالارتياح لعدم وجود تهديد قائم الآن في الحرم”.

وأكد في تصريحات للصحافيين بأن مئات عناصر الأمن من مختلف الوكالات شاركوا في عملية البحث عن المسلّح.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...