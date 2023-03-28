مسلسل دفعة لندن “لا يمت للكويت بأي صلة”

أكد تقرير اليوم الإثنين أن مسلسل “دفعة لندن” الذي شارك فيه عدد من الفنانين من مختلف الجنسيات الخليجية والعربية والآسيوية “لا يمت للكويت بصلة ولم يحصل على أي موافقات من الجهات الرسمية في الكويت ولم يعرض في أي منصة إعلامية في الكويت”.

وأكدت المصادر المطلعة، دون أن تذكرها صحيفة “الرأي” الكويتية، “رفضها لأي عمل من شأنه المساس بأي دولة أو شعب عربي أو صديق”.

وجاء ذلك بسبب ما أثاره مسلسل “دفعة لندن” -الذي بدأ عرضه أول أيام شهر رمضان المبارك- جدلاً بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرض أولى حلقات العمل الذي يتناول حياة مجموعة طلبة عرب التحقوا بجامعة في لندن مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وتعرض المسلسل لانتقادات لاذعة من مدونين بسبب ما جاء فيه من أحداث اعتبرها البعض لاسيما العراقيون أنها “أحداث غير حقيقية وتزوير للواقع وتتضمن إساءة مباشرة للعراقيين”.

واحتج العراقيون على بعض المشاهد واتهموا القائمين على العمل بالإساءة لهم من خلال هذه المشاهد، ومنها مشهد أظهر شابة عراقية تعمل خادمة لدى طالبات خليجيات في لندن وتُتهم بالسرقة.

وكتبت المدونة سارة القريشي “الأخوة العراقيين المهاجرين إلى لندن في فترة الثمانينيات والتسعينيات هل خدم أحدكم في بيوت العرب تلك الفترة؟ هل شتم أحدكم عربيا أو كويتيا وقال لهم حرفيا: تبًّا لكم تستحقون السرقة أنتم من صفق لصدام!؟ لماذا تصر الدراما الكويتية على إظهار العراقيين بصورة سيئة دائما؟”.

الأخوة العراقيين المهاجرين الى لندن في فترة الثمانينات و التسعينات هل خدم احدكم في بيوت العرب تلك الفترة؟

هل شتم أحدكم عربي او كويتي و قال لهم حرفياً: تباً لكم تستحقون السرقة أنتم من صفق لصدام!؟

لماذا تصر الدراما الكويتيه على إظهار العراقيين بصورة سيئة دائماً؟#دفعة_لندن — ســارة القـريشي (@SarahQuraishi90) March 23, 2023

وقال مدون آخر: “(معروفين) أهل العراق بحضارتهم وعلمهم.. بفترة السبعينيات العراقيات كانوا مهندسات ودكاترة ومعلمات وعمرهم ما كانوا خدم”.

معروفين أهل العراق بحضارتهم و علمهم ..

بفترة السبعينات العراقيات كانوا مهندسات و دكاترة و معلمات و عمرهم ما كانوا خدم.#دفعة_لندن — – (@M3B27A) March 23, 2023

وقالت الدكتورة العراقية نور الشمري: “مسلسل #دفعة_لندن مهين للشعب العراقي لم أسمع أن عراقيا في لندن عمل كخادم. العراقيون في لندن أغلبهم أطباء ومثقفون لماذا هذا التشويه !!! ما الغرض منه؟”.

مسلسل #دفعة_لندن مهين للشعب العراقي

لم اسمع أن عراقي في لندن عمل ك خادم

العراقيين في لندن اغلبهم أطباء ومثقفين

لماذا هذا التشويه !!! مالغرض منه — د. نور الشمري#العراق???????? (@noriraq41) March 24, 2023

وقالت المذيعة العراقية الشهيرة سهير القيسي “#دفعة_لندن ، الحقيقة عزيزتي الاعلامية مي أن الثمانينيات من القرن الماضي كانت فترة ذهبية رغم حرب #العراق ضد ايران. وقتها كان الدينار العراقي يعادل ٣ دولارات

المسلسل بعيد عن الواقع ونحن بحاجة لقصص تزيد المحبة بين الجارين

لك مني وافر المحبة والتقدير”.

#دفعة_لندن ، الحقيقة عزيزتي الاعلامية مي أن الثمانينيات من القرن الماضي كانت فترة ذهبية رغم حرب #العراق ضد ايران.وقتها كان الدينار العراقي يعادل ٣ دولارات

المسلسل بعيد عن الواقع ونحن بحاجة لقصص تزيد المحبة بين الجارين

لك مني وافر المحبة والتقدير https://t.co/XGyGVwFvV5 — official سهير القيسي (@Souhair_Alqaisi) March 26, 2023

وشنَ مدونون هجوماً ضد كاتبة المسلسل الكويتية هبة مشاري حمادة، في حين انتقد البعض مشاركة ممثلين عراقيين في هذا العمل.

في المقابل، ورغم الانتقادات، فقد أشاد البعض بالعمل وأثنوا عليه، حيث كتب أحد المدونين: “للأمانة هذا أفضل مسلسل تابعته اليوم وكحلقه أولى نالت كامل إعجابي، الإخراج والإنتاج (بيرفكت) مثالي لدرجة لا توصف، ممتع بصريًا، فعليًا عشت معهم في هالحقبة الزمنية وبالأخص فوضى لندن وما تعرضوا له من مشاكل، الصوت الروائي أيضًا رائع 10/10”.

ويتحدث المسلسل الذي يُعرض على قناة “إم بي سي 1” ومنصة “شاهد” عن مجموعة من الطلبة العرب الذين ينتقلون إلى مدينة لندن للدراسة خلال فترة الثمانينيات حاملين معهم أفكارهم وتقاليدهم وأحلامهم المختلفة، لتبدأ حكايات الحب والغيرة والمؤامرات.

والعمل من إخراج محمد بكير، وتمثيل مجموعة من الفنانين منهم ليلى عبد الله، لولوة الملا، ميلا الزهراني، حمد أشكناني، عبدالله الرميان، ريام الجزائري، روان مهدي، صمود المؤمن، وسام حنا، ذو الفقار خضر، ناصر الدوسري.