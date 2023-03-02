مسلسل الجابرية الرحلة 422 يشعل جدلاً في الكويت

أشعل مسلسل “الجابرية الرحلة 422″، الذي بدأ عرضه، حديثاً، على منصة “شاهد” التابعة لمجموعة إم بي سي (MBC)، جدلاً في الكويت لتطرق العمل إلى قضية الاختطاف الشهيرة التي تعرضت لها “طائرة الجابرية” قبل أكثر من ثلاثة عقود وتجسيد شخصيات اثنين من أمراء الكويت السابقين.

وشن المدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً لاذعاً ضد المنصة والقائمين على العمل المستوحى من قصة الاختطاف الشهيرة التي عرفت بأنها من أطول حوادث اختطاف الطائرات في العالم.

وبدأت “شاهد”، أمس الأربعاء، في عرض العمل المؤلف من ست حلقات، وعرفته بأنه مسلسل “وثائقي يستعرض حادثة اختطاف طائرة الجابرية الكويتية سنة 1988، ويجري لقاءات حصرية متنوعة ويكشف النقاب لأول مرة عن تفاصيلها وكيف تم التعامل معها”، وأشارت إلى أن المتاح حالياً هو ثلاث حلقات فقط، وأنه سيتم الإعلان عن باقي التفاصيل الخاصة بالمسلسل قريباً جداً.

ودشن كويتيون هاشتاكاً على “تويتر” حمل اسم المسلسل (#الجابرية_الرحلة٤٢٢)، ووصل الهاشتاك إلى المملكة العربية السعودية ودخل الترند السعودي في موقع تويتر (الجابريه_الرحله٤٢٢)، عبروا خلاله عن رفضهم للعمل وانتقدوا القائمين عليه بما فيهم الفنانين الكويتيين المشاركين في العمل الذي يوثق حقبة هامة في تاريخ الدولة الخليجية الثرية.

وانتقد المحامي الكويتي علي العريان نص العمل وأداء الفنانين، قائلاً “طائفية مقيتة وتزوير للتاريخ وإساءة لرموز الكويت وركاكة في النص وضعف في الأداء، عتبي على الكويتيين المشاركين في العمل.. وخصوصًا الفنان خالد أمين”.

#الجابرية_الرحلة٤٢٢



طائفية مقيتة

تزوير للتاريخ

إساءة لرموز الكويت

ركاكة في النص

ضعف في الأداء



عتبي على الكويتيين المشاركين في العمل .. وخصوصا الفنان خالد أمين — علي العريان (@alaryan110) March 1, 2023

وقال المغرد فهد النسيم “ماشفت مسلسل #الجابرية_الرحلة٤٢٢ بس من الإعلان واضح أن الإنتاج أو الإخراج مو متعوب عليه ورخيص، خصوصاً الشخصيات ولبسهم وأشكالهم إنه عمل كوميدي ساخر”.

ماشفت مسلسل #الجابرية_الرحلة٤٢٢ بس من الاعلان واضح ان الانتاج او الاخراج مو متعوب عليه ورخيص، خصوصاً الشخصيات ولبسهم واشكالهم جنه عمل كوميدي ساخر.



عموماً للتاريخ اللي مهتم يعرف قصة خطف الجابرية، يشوف مقابلة مساعد الطائرة كابتن عيد العازمي : https://t.co/nwUNOlY0Zj pic.twitter.com/ufOLHPGzHo — Fahad alNaseem (@FaHDaaaN) March 1, 2023

وانتقد الباحث خالد العتيبي العمل وتجسيد شخصيتي الشيخين الأمير الراحل جابر الأحمد والأمير الراحل سعد العبدالله، وقال “مسلسل #الجابرية_الرحلة٤٢٢ من انتاج #شاهد فعلًا يقنعك انه ما يمت لكويت بصله

يعني تقدرون عنه شامي مدبلج كويتي

التقييم ٣/١٠

اللوكيشينات عبط

المحاكاة كمثال يعني شعار #الكويتية ترى هذا اللي قبل الحالي مو القديم

غير رمزية الامير الراحل ماله داعي تجيب أحد يقلده بمادة موجودة أصلاً”.

مسلسل الجابرية : الرحلة 422

مسلسل #الجابرية_الرحلة٤٢٢ تمثيل نخبة من الفنانين منهم جبر مصلح وسامي الشيخ، وإبراهيم الحربي، وإبراهيم الزدجالي، وخالد الشاعر، وخالد أمين، ونور شيخ، وعبد العزيز الحداد، وناصر الدوسري، وناجية الربيع.

ودخلت وزارة الإعلام الكويتية على خط السجال الذي اثاره العمل، وأكدت في بيان، ليل أمس الأربعاء، رفضها القاطع للتعرض لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين في أي عمل إعلامي لأي غرض كان.

وأعربت الوزارة في بيانها المشنور عبر حسابها في “تويتر” عن استيائها مما جاء في أحد الأعمال الدرامية المعروضة على إحدى المنصات الخليجية (دون أن تذكر اسمه)، لافتة إلى أنه تم خلاله “التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها” مبينة أن مثل هذه الأعمال “مرفوضة شكلًا ومضمونًا”.

وأوضحت أنها قامت بالتواصل مع كافة المسؤولين في الجهات المعنية لإبداء “الاستياء من العمل” والتأكيد على “ضرورة إيقاف بثه على المنصة” عملًا بالموقف الخليجي والمواثيق المشتركة في هذا الخصوص.

وأكدت الوزارة أنها “بدأت في الإجراءات القانونية تجاه طاقم العمل الكويتي المشاركين في المسلسل”.

وزارة الإعلام تؤكد رفضها القاطع للتعرض لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين في أي عمل إعلامي لأي غرض كان.#وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/IS9R26Qht4 — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) March 1, 2023

وأفادت وسائل إعلام كويتية أن بيان وزارة الإعلام متعلّق بمسلسل “الجابرية- الرحلة 422” المثير للجدل.

اختطاف الطائرة الكويتية

يعود تاريخ الحادثة إلى يوم 5 أبريل/نيسان 1988، عندما اختطفت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، الوطنية، أثناء قدومها من العاصمة التايلاندية بانكوك إلى العاصمة الكويت قبل أن تغير وجهتها بأمر من الخاطفين المسلحين إلى مدينة مشهد الإيرانية فقبرص ثم إلى الجزائر.

وكانت مطالب الخاطفين حينها إطلاق سراح 17 سجيناً، حكم على بعضهم بالإعدام، بسبب هجمات انتحارية نفذوها تتعلق بتفجير سفارتي فرنسا والولايات المتحدة في الكويت عام 1983.

واستمر اختطاف الطائرة، التي كان على متنها 98 راكباً بينهم 30 كويتياً بالإضافة إلى الطاقم وعددهم 15 شخصاً، مدة 16 يوماً، وقام خلالها الخاطفون بقتل مواطنَين كويتيين (عبد الله الخالدي وخالد الأنصاري) في محاولة للضغط على السلطات الكويتية لتنفيذ مطالبهم.