حذفت منصة شاهد؛ التابعة لمجموعة إم بي سي السعودية، ليل الخميس، مسلسل “الجابرية الرحلة٤٢٢” بعد “استياء” وزارة الإعلام الكويتية “من التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها”.

بثّ شاهد ثلاث حلقات منه من أصل ست، وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، الخميس، إن الحذف جاء بعد ساعات من تأكيد وزارة الإعلام الكويتية عن رفضها القاطع للتعرض لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين في أي عمل إعلامي لأي غرض كان.

وبالفعل، حين عاد أريبيان بزنس لموقع شاهد، ظهر أن المسلسل لم يعد موجوداً.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية أعربت في بيان، ليل الأربعاء الماضي، عن استيائها مما جاء في مسلسل الجابرية : الرحلة422″ دون أن تذكر اسمه مكتفية بوصفه بـ “أحد الأعمال الدرامية المعروضة” على إحدى المنصات الخليجية والذي تم خلاله “التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها” موضحة أن مثل هذه الأعمال “مرفوضة شكلاً ومضموناً”.

وزارة الإعلام تؤكد رفضها القاطع للتعرض لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين في أي عمل إعلامي لأي غرض كان.#وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/IS9R26Qht4 — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) March 1, 2023

وشددت الوزارة على أنها قامت بالتواصل مع كافة المسؤولين في الجهات المعنية لإبداء “الاستياء من العمل” والتأكيد على “ضرورة إيقاف بثه على المنصة” عملاً بالموقف الخليجي والمواثيق المشتركة في هذا الخصوص مبينة أنها “بدأت في الإجراءات القانونية تجاه طاقم العمل الكويتي المشاركين في المسلسل”.

ودعت الجميع من منتجين ومؤلفين وفنانين إلى “وضع احترام سيادة الدولة الخليجية ومكوناتها نصب أعينهم في خلال إنتاجهم لأعمالهم الدرامية والبعد عن ما قد يكون سبباً في ضرب الوحدة الخليجية ويعكر صفو العلاقات الأخوية المتجذرة”.

وزارة الإعلام الكويتية تثمن حذف المسلسل

ثمنت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان في وقت لاحق من يوم الخميس، تجاوب المسؤولين في منصة “شاهد” -دون أن تذكرها بالاسم- مع مطالباتها بإلغاء عرض أحد الأعمال الدرامية المعروضة فيها -لم تذكر اسم المسلسل أيضاً- والذي يعتبر اساءة لرموز الكويت ومواطنيها.

وقالت الوزارة إن مثل هذا التجاوب يعكس متانة العلاقات الخليجية المتأصلة وحجم التعاون والتفاهم بين المسؤولين القائمين على المؤسسات الإعلامية في دول الخليج، مبينة سعيها الداعم الى “تعزيز التعاون المشترك بين هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على بلداننا ومواطنينا على كافة الأصعدة”.

وشددت على “ضرورة التزام المنتجين للأعمال الإعلامية باللوائح والنظم والقوانين المنصوص عليها في الدولة التي تتحدث عنها قصة العمل او ينتج فيها العمل واضعين نصب أعينهم سلامة وحدتنا الخليجية واحترام سيادة الدول الأعضاء”.

وزارة الاعلام تثمن تجاوب المسؤولين في احدى المنصات الخليجية بإلغاء عرض مسلسل يسئ للكويت ورموزها.#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/NiFNs5pFzl — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) March 2, 2023

وكان تطبيق شاهد بدأ، قبل يومين، في عرض مسلسل “الجابرية الرحلة 422” الذي يجمع فنانين كويتيين ولبنانيين من بينهم إبراهيم الزدجالي، وخالد أمين، وإبراهيم الحربي، ومحمد العجيمي، وفيصل العميري. وصُوِّر بتقنيات عالية تظهر مشاهد اختطاف الطائرة كأنّها حقيقية.

وكان مسلسل “الجابرية الرحلة 422″ أشعل جدلاً في الكويت لتطرق العمل إلى قضية الاختطاف الشهيرة التي تعرضت لها طائرة الجابرية قبل أكثر من ثلاثة عقود وتجسيد شخصيات اثنين من أمراء الكويت السابقين.

مسلسل الجابرية- الرحلة 422

وكانت “شاهد” بدأت في عرض مسلسل الجابرية – الرحلة 422 المؤلف من ست حلقات، وعرفته بأنه مسلسل “وثائقي يستعرض حادثة اختطاف طائرة الجابرية الكويتية سنة 1988، ويجري لقاءات حصرية متنوعة ويكشف النقاب لأول مرة عن تفاصيلها وكيف تم التعامل معها”، وأشارت إلى أن المتاح حالياً هو ثلاث حلقات فقط، وأنه سيتم الإعلان عن باقي التفاصيل الخاصة بالمسلسل قريباً جداً.

ودشن كويتيون هاشتاكاً على “تويتر” حمل اسم المسلسل (#الجابرية_الرحلة٤٢٢)، عبروا من خلاله عن رفضهم للعمل الدرامي وانتقدوا القائمين عليه بما فيهم الفنانين الكويتيين المشاركين في العمل الذي يوثق حقبة هامة في تاريخ الدولة الخليجية الثرية.

اختطاف الطائرة الكويتية

يعود تاريخ الحادثة إلى يوم 5 أبريل/نيسان 1988، عندما اختطفت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، الوطنية، أثناء قدومها من العاصمة التايلاندية بانكوك إلى العاصمة الكويت قبل أن تغير وجهتها بأمر من الخاطفين المسلحين إلى مدينة مشهد الإيرانية فقبرص ثم إلى الجزائر.

وكانت مطالب الخاطفين حينها إطلاق سراح 17 سجيناً، حكم على بعضهم بالإعدام، بسبب هجمات انتحارية نفذوها تتعلق بتفجير سفارتي فرنسا والولايات المتحدة في الكويت عام 1983.

واستمر اختطاف الطائرة، التي كان على متنها 98 راكباً بينهم 30 كويتياً بالإضافة إلى الطاقم وعددهم 15 شخصاً، مدة 16 يوماً، وقام خلالها الخاطفون بقتل مواطنَين كويتيين (عبد الله الخالدي وخالد الأنصاري) في محاولة للضغط على السلطات الكويتية لتنفيذ مطالبهم.