وقعت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، مذكرة تفاهم مع شركة “سامسونج” الكورية للإلكترونيات؛ لإطلاق النسخة الخامسة من “برنامج سامسونج للابتكار”، والذي يهدف لتزويد المستفيدين بالمهارات اللازمة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة.

ويشارك في هذه النسخة من البرنامج التعليمي العالمي 85 متدرباً ومتدربة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك من خلال البرنامج الذي يتضمن رحلة تمتد إلى 12 أسبوعاً، و320 ساعة تدريبية، بالإضافة إلى مشروع تخرج في نهاية البرنامج؛ بما يعكس رؤية مسك الهادفة إلى تمكين الشباب وإعدادهم لسوق العمل القائم على التكنولوجيا.

وقعت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، مذكرة تفاهم مع شركة “سامسونج” الكورية للإلكترونيات؛ لإطلاق النسخة الخامسة من “برنامج سامسونج للابتكار”، والذي يهدف لتزويد المستفيدين بالمهارات اللازمة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة.

ويشارك في هذه النسخة من البرنامج التعليمي العالمي 85 متدرباً ومتدربة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك من خلال البرنامج الذي يتضمن رحلة تمتد إلى 12 أسبوعاً، و320 ساعة تدريبية، بالإضافة إلى مشروع تخرج في نهاية البرنامج؛ بما يعكس رؤية مسك الهادفة إلى تمكين الشباب وإعدادهم لسوق العمل القائم على التكنولوجيا.

وتسعى المؤسسة، مُمثلةً بمسار مسك المهارات، إلى تمكين وتطوير الطاقات الشبابية، وتزويد الكفاءات السعودية بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تطورهم في مسيرتهم المهنية، ورفع مستوى المستفيدين ودعم توظيف التقنية ونموها في المستقبل.

وقعت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، مذكرة تفاهم مع شركة “سامسونج” الكورية للإلكترونيات؛ لإطلاق النسخة الخامسة من “برنامج سامسونج للابتكار”، والذي يهدف لتزويد المستفيدين بالمهارات اللازمة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة.

ويشارك في هذه النسخة من البرنامج التعليمي العالمي 85 متدرباً ومتدربة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك من خلال البرنامج الذي يتضمن رحلة تمتد إلى 12 أسبوعاً، و320 ساعة تدريبية، بالإضافة إلى مشروع تخرج في نهاية البرنامج؛ بما يعكس رؤية مسك الهادفة إلى تمكين الشباب وإعدادهم لسوق العمل القائم على التكنولوجيا.

وتسعى المؤسسة، مُمثلةً بمسار مسك المهارات، إلى تمكين وتطوير الطاقات الشبابية، وتزويد الكفاءات السعودية بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تطورهم في مسيرتهم المهنية، ورفع مستوى المستفيدين ودعم توظيف التقنية ونموها في المستقبل.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لمسك المهارات أسماء الجاسر، أهمية دعم التحول القائم على التقنية في المملكة، مشيرةً إلى أن المؤسسة تتطلع إلى مخرجات التعاون مع شركة سامسونج، خاصةً وأن البرنامج سيدعم التحول القائم على التقنية في مختلف القطاعات وتطبيقها في المملكة، بما ينعكس على تطوير الكوادر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويُمكن الوصول إلى البرامج التمكينية لمسك المهارات والمسارات الأخرى، من خلال موقع منصة “مكان مسك”.

ويحقق مسار مسك المهارات أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، والمتمثل في استحداث 10 آلاف وظيفة من قبل الشركات الناشئة المدعومة أو التي أُطلقت من خلال برامج المؤسسة.