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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مسجد مصري يتعرض للسرقة

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أثار مقطع فيديو متداول لسرقة صنابير مياه أحد مساجد مصر، غضبا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى تدخلا عاجلا من السلطات.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، بياناً كشفت من خلاله ملابسات الواقعة، حيث قالت إن المسجد موجود في محافظة الإسكندرية.

وأضافت: “بالفحص تبين أن المسجد محل الواقعة كائن بمنطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه في الإسكندرية. وبسؤال المسؤول عن المسجد، قرر أنه بتاريخ 20 آب / أغسطس الجاري، لاحظ قيام أحد الأشخاص (مجهول) بسرقة 3 صنابير مياه من داخل دورة مياه المسجد”.

ولفتت الوزارة إلى أن المسؤول عن المسجد “لم يقم بتحرير محاضر بالواقعة”، مضيفة: “عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مرتكب الواقعة”.

وأوضحت “تبين أن الرجل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه ببيع المسروقات لتاجر خردة (حسن النية)”، مشيرة إلى أن المتهم أرشد عن المسروقات.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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