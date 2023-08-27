مسجد مصري يتعرض للسرقة

أثار مقطع فيديو متداول لسرقة صنابير مياه أحد مساجد مصر، غضبا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى تدخلا عاجلا من السلطات.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، بياناً كشفت من خلاله ملابسات الواقعة، حيث قالت إن المسجد موجود في محافظة الإسكندرية.

وأضافت: “بالفحص تبين أن المسجد محل الواقعة كائن بمنطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه في الإسكندرية. وبسؤال المسؤول عن المسجد، قرر أنه بتاريخ 20 آب / أغسطس الجاري، لاحظ قيام أحد الأشخاص (مجهول) بسرقة 3 صنابير مياه من داخل دورة مياه المسجد”.

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة صنابير المياه من داخل أحد المساجد بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص تبين أن المسجد محل الواقعة "كائن بمنطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية".. وبسؤال المسئول عن… pic.twitter.com/Ah3udrYO4T — وزارة الداخلية (@moiegy) August 26, 2023

ولفتت الوزارة إلى أن المسؤول عن المسجد “لم يقم بتحرير محاضر بالواقعة”، مضيفة: “عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مرتكب الواقعة”.

وأوضحت “تبين أن الرجل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه ببيع المسروقات لتاجر خردة (حسن النية)”، مشيرة إلى أن المتهم أرشد عن المسروقات.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.