مستقبل غذاء العالم في الطحالب.. تجربتان رائدتان في السعودية والإمارات

خاص- أريبيان بزنس-دعا باحثون إلى زيادة الاستثمار في أنظمة تربية الأحياء المائية وتغذيتها بالطحالب الدقيقة كوسيلة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي و تعظيم الاستدامة البيئية العالمية.

وفي دراسة نشرت حديثاً في العدد الأخير من دورية “”PLOS Biology العلمية، رأى الباحثون أن هذا التوجه الاستثماري ينبغي ان يتوسع ليصير توجهاً عالمياً لسد الفجوة الغذائية العالمية و تقليل تلوث البيئة الناجم عن إنتاج الغذاء عبر الزراعة التقليدية.

أهمية الاستثمار في هذا التوجه:

● الطحالب الدقيقة تحتوي كميات كبيرة من البروتين الغذائي والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

● لا تتطلب أراض صالحة للزراعة ومياه عذبة، ما يؤدي إلى تقليل استهلاك وتلويث المياه.

● قدرة الزراعة التقليدية على تلبية الاحتياجات الغذائية العالمية بحلول عام 2050 ستكون محدودة.

جاهزة للمنافسة

في تصريحات لـ “أرابيان بيزنس” عبر البريد الإلكتروني، رأى تشارلز اتش جرين أحد المؤلفين و المدير مشارك للبحوث والتخطيط الاستراتيجي لمختبرات فرايداي هاربور في جامعة واشنطن، أن الدراسة تقترح التالي:

● التكنولوجيا جاهزة للمنافسة في سوق التغذية البشرية

● ستستفيد التكنولوجيا من النمو السريع في أسواق اللحوم النباتية ومنتجات الألبان البديلة، حيث تعتبر الطحالب الدقيقة أكثر تغذية من النباتات الأرضية المستخدمة حاليًا في هذه الأسواق

● التكنولوجيا صديقة للبيئة بدرجة أكبر.

السعودية والإمارات

يرى جرين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد من بين أفضل الأماكن في العالم التي قد تشهد ازدهارً لهذه الصناعة.

وتوقع جرين أن تحقق المملكة العربية السعودية نجاحاً كبيراً في هذا المجال، مشيدا بتجربة السعودية في استزراع الجمبري، ومرجحا أن تبرز هذه المنطقة كرائدة عالمية في هذا المجال.

ونوه جرين إلى “تميز مشروع البارجيل الأخضر” البحثي الذي دشنته دولة الإمارات العربية المتحدة عام .

ويتضمن المشروع الإماراتي كتجربة رائدة جمع الطحالب من البرك الصحراوية وزراعتها، ويطرح مجموعة من الفوائد، بما في ذلك عزل ثاني أكسيد الكربون وإزالة جزيئات الغبار من الهواء المحيط لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الأخرى، بحسب وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.

نمو سوقي كبير

وبحسب دراسة سوقية أصدرتها حديثاً مؤسسة “”Research &Markets المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية والسوقية، ومقرها إيرلندا ” من المتوقع أن ينمو سوق الاستزراع المائي في السعودية بمعدل نمو سنوي مركب هائل خلال فترة التوقعات ، 2023-2027″.

وأفادت الدراسة أن ” تغيير عادات استهلاك الغذاء وتوسيع سلاسل البيع بالتجزئة التي تقدم أنواعًا مختلفة من المأكولات البحرية في البلاد هي من العوامل الدافعة التي تُعزى إليها نمو سوق الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية”.

وفي تصريحات صحفية العام الماضي، قال علي الشيخي الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية إن استيراد الأسماك من قِبل المملكة انخفض بنسبة 40% عام 2021، مقارنة بعام 2019.

تطبيقات متعددة

توقع تقرير لمؤسسة Facts&Factors”” الهندية للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، أن يتطور سوق الطحالب الدقيقة العالمية خلال الفترة من 2022 إلى 2028 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.2٪.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة سوق الطحالب الدقيقة العالمية 10.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، ومن المتوقع أن تتجاوز 18.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

كما توقع تقرير صدر عن مؤسسة “”Modor intelligence أن يسجل سوق مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 4.7٪ خلال الفترة من (2022-2027).

تحديات وحلول

يرى جرين أن التحديات والعقبات التي تواجهها صناعة الاستزراع المائي القائمة على الطحالب البحرية الدقيقة “ستكون قاسية لأنها يجب أن تتحدى الصناعات القائمة للحصول على حصتها في السوق قبل أن تنضج تقنياتها تمامًا ويمكنها تحقيق الفوائد الكاملة للإنتاج الواسع النطاق” .

ويقول الباحث المشارك “يعتمد الدور المستقبلي للحلول القائمة على الطحالب في تحقيق الأمن الغذائي العالمي والاستدامة البيئية على الإجراءات التي تتخذها الحكومات اليوم”.