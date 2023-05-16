الاهتمام بتلبية احتياجات المستهلكين لاستشراف مستقبل صحي أكثر ازدهاراً

شهد قطاع تطوير منتجات العناية الصحية الاستهلاكية تحولات جذرية خلال الفترة الأخيرة، وأدى انتشار الأمراض المزمنة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع الطلب على خدمات العناية الصحية عالية الجودة، الأمر الذي يساهم على نحو فعال في تطوير قطاعات الرعاية الصحية والعافية. وتشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تنامياً في سوق منتجات العناية الصحية الاستهلاكية الذي تبلغ قيمته حالياً 9 مليار دولار، نتيجة الاهتمام المتزايد من قبل المستهلكين بشؤون الصحة والعافية والخدمات الرقمية الشخصية، وفقاً لتقارير إيكويفيا.

على صعيد آخر، أدى انتشار الجائحة الأخيرة إلى تسليط الضوء على أهمية الرعاية الصحية الوقائية، تزامناً مع ارتفاع الطلب على المنتجات التي تقوي المناعة، ما أدى إلى زيادة مبيعات الفيتامينات والمكملات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نمو سوق منتجات العناية الصحية الاستهلاكية. ومن المتوقع أن يتزايد الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9٪، ليصل إلى 99.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

وأدى انتشار العديد من الأمراض المزمنة والمرتبطة بنمط الحياة العصري، ومن بينها السكري والسمنة والسرطان وأمراض القلب والرئة والأوعية الدموية، إلى جذب اهتمام القطاعين الخاص والعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار في هذ المجالات الأكثر تميزاً. وتتفاقم اضطرابات الأعصاب أو الاعتلال العصبي الطرفي بسبب أنماط الحياة العصرية، والتي تؤدي إلى تزايد أعداد المصابين بالسكري وتسارع العوامل المسببة للشيخوخة وإدمان الكحول ونقص فيتامينات ب، ما أدى إلى تفاقم الأعباء الصحية والاقتصادية على الأفراد والمجتمع، الأمر الذي يستلزم اتباع استراتيجيات الوقاية من هذه الآفات ومعالجتها على النحو الأمثل. ويعتبر الاعتلال العصبي الطرفي (PN) حالة سريرية مزمنة، تؤدي إلى إتلاف الجهاز العصبي للأطراف، ويعاني منها حوالي 34-35٪ من سكان الإمارات العربية المتحدة المصابين بداء السكري. كما يعاني 65% من مرضى السكري في المملكة العربية السعودية من الاعتلال العصبي الطرفي المؤلم.

وتظهر الأبحاث والدراسات المكثفة أهمية الطبائع التي نتبناها والمعتقدات التي نؤمن بها كعوامل مساهمة في تبديل السلوكيات.

التعمق في تفاصيل صحة الأعصاب لتحسين مستويات العلاج: دراسة حالة مرض السكري

من الضروري العمل على تحسين النتائج ذات الصلة بصحة المستهلكين، وذلك عبر التفكير بشكل جماعي في أهم الطرق التي يمكن اعتمادها لفهم مرض الاعتلال العصبي الطرفي والعناية بصحة الأعصاب على نحو أدق. وتشمل أعراض الاعتلال العصبي الطرفي، التنميل والوخز والإحساس بالحرقان في اليدين والقدمين. وبحسب المصابين بهذا المرض، يؤثر الاعتلال العصبي على جودة حياتهم بشكل كبير، وعبر مختلف مناحي الحياة اليومية ومن بينها التسبب بالأرق ليلاً والعجز عن القيام بالأنشطة اليومية.

ويرتفع عدد الحالات المصابة بالاعتلال العصبي الطرفي بالتزامن مع تنامي أعداد مرضى السكري، الذي يعتبر المسبب الأساسي لهذا المرض. بلغ عدد البالغين (من عمر 20 إلى 79 عاماً) المصابين بالسكري، 73 مليوناً خلال العام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المقدر أن يرتفع هذا الرقم إلى 95 مليون بحلول عام 2030 و 136 مليون بحلول عام 2045. ووفقاً للاتحاد الدولي لمرض السكري، يتعايش أكثر من 27 مليون شخص مع مرض السكري في المنطقة دون علمهم بذلك، ويشكل هذا العدد حوالي 38٪ من إجمالي عدد البالغين المصابين بمرض السكري في الشرق الأوسط. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 50 ٪ من مرضى السكري يصابون بالاعتلال العصبي الطرفي خلال حياتهم.

يساهم التواصل الفعال بين المستهلكين ومقدمي الرعاية الصحية إلى خلق نوع من الفهم المشترك حول صحة الأعصاب، على صعيد آخر تساهم الجهود الرامية لتحسين العافية الشاملة واتباع نهج الوقاية في تعزيز فعالية علاج الاعتلال العصبي. ومن المهم أن يتنبه مقدمي خدمات الرعاية الصحية لأولوية العناية التي تركز على المستهلك، مع ضرورة اتباع نهج متكامل يتجاوز الاهتمام بالتخفيف من حدة الأعراض الجسدية والاهتمام بالآثار العاطفية والنفسية الناجمة عن الاعتلال العصبي.

وتعتبر الصيدليات جزء لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الأوسع، حيث يعد الصيادلة خط الاتصال الأول للمرضى، ما يعزز مكانتهم وتأثيرهم واسع النطاق في توفير خدمات الرعاية.

وتلتزم بي آند جي هيلث بجهود التوعية المستمرة لإنشاء منصة مخصصة لمنظومة الرعاية الطبية، عبر الاجتماع ومناقشة الوضع القائم لتعزيز الوعي وتمكين المجتمع من المساهمة على نحو فاعل في الحد من الآثار الناجمة عن الاعتلال العصبي. ونهدف في إطار مبادراتنا العلمية، إلى الاستمرار في تقديم أحدث الإرشادات العلمية حول علاج الاعتلال العصبي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيادلة في المنطقة.