مستقبل ريادة الأعمال في العقارات ينطلق من  المنصات

عمران خان، مؤسس ورئيس تنفيذي لـ بكسل جلوبال أند انفيستباي PIXL Global وInvespy، وخبير استراتيجي في مجال العقارات

لم يعد سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة ساحةً تقليديةً للمطورين والوسطاء، بل أصبح اقتصادًا يعمل بوتيرة عالية عابرًا للحدود، ومدعومًا بالمنصات، ومصممًا بالبيانات، ومتاحًا بشكل متزايد لرأس المال العالمي.

كما لم يعد رواد الأعمال العقاريون اليوم مجرد مطورين أو وسطاء عقاريين، بل أصبحوا بناة للبنية التحتية، ومصممي أنظمة، ومُمكّنين لسرعة تدفق رأس المال. هذا ليس تحولًا خفيًا، بل هو تحول هيكلي. ويتطلب ذلك نهجًا جديدًا للابتكار، وقابلية التوسع، وخلق القيمة.

من المشاريع إلى المنصات

يكمن مستقبل ريادة الأعمال في قطاع العقارات في بناء منظومات متكاملة، وليس مجرد تنفيذ المعاملات. وقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، ساحة اختبار عالمية لهذا التطور، حيث يتناغم الزخم التنظيمي، ورغبة المستثمرين، والابتكار الرقمي بسرعة.

وفقًا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، يتوقع 83% من رواد قطاع العقارات في المنطقة أن تهيمن نماذج الأعمال القائمة على المنصات خلال خمس سنوات. وقد بدأ هذا التحول بالفعل. ولن يكون الفائزون هم من يمتلكون أكبر حصة من العقارات، بل من يُنظمون حركتها بكفاءة عالية.

ما نشهده هو تحول من الأعمال العمودية (المبيعات، والتسويق، والتطوير) إلى أنظمة أفقية متكاملة تُعزز الرؤية والثقة والتحويل عبر دورة حياة المشروع. ينبغي أن يكون هدف الشركات بناء دافع يُمكّن المطورين والوسطاء والمستثمرين على حد سواء من التفاعل مع البيانات، والوصول إلى رأس المال، وتحقيق القيمة في الوقت الفعلي.

الترميز لم يعد مجرد توجه، بل هو بنية تحتية

غالبًا ما يُساء فهم ظهور تقنية البلوك تشين في قطاع العقارات على أنه مجرد ضجة إعلامية. لكن الترميز – عند تطبيقه بشكل صحيح وبما يتماشى مع الهياكل التنظيمية – يُعدّ بنية تحتية. فهو يسمح بالملكية الجزئية، ويُحسّن السيولة، ويفتح الباب أمام جيل جديد من المستثمرين العالميين، وتجار التجزئة، والعاملين بالتوافق مع الشريعة الإسلامية.

الترميز ليس مجرد اتجاه، بل هو بنية تحتية الهيئات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة – مثل سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي – لا تكتفي بمواكبة هذه الموجة، بل تُمكّنها. إن احتضانها للأصول العقارية الرمزية يُرسّخ مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للبنية التحتية العقارية الرقمية المتوافقة والمدعومة بالثقة. لا يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، بل بمنح العقارات حياة جديدة في العالم الرقمي، حيث تكون الملكية والوصول والخروج سلسة.

التأثير الحقيقي لتكنولوجيا العقارات يكمن في التوزيع، وليس فقط في إدارة علاقات العملاء

ركزت معظم أدوات تكنولوجيا العقارات على رقمنة العمليات. هذا ضروري، ولكنه ليس كافيًا. يكمن الابتكار الحقيقي في ذكاء المبيعات والبنية التحتية للتوزيع. ماذا يعني هذا؟

يعني تمكين الوسطاء من تتبع المخزون في الوقت الفعلي، والوصول إلى مجموعات رقمية فورية، ومشاركة ملخصات الاستثمارات الرمزية بنقرة واحدة. ويعني السماح للمطورين بإطلاق مشاريع في أكثر من 50 دولة – من اليوم الأول. ويعني أيضًا تتبع نسب العملاء المحتملين بشفافية كاملة، وضمان مكافأة الأداء في كل نقطة اتصال.

من مطوري الأصول إلى مهندسي النظم

في سوق اليوم، لا ينبغي لرواد الأعمال بناء الأبراج فحسب، بل عليهم بناء أنظمة متكاملة. ولذلك، ينبغي أن تكون الرحلة أقل تركيزًا على توسيع شركة واحدة، وأكثر تركيزًا على تنظيم منظومة متكاملة تتجاوز المشروع وتركز على سلسلة القيمة بأكملها، بدءًا من مصادر رأس المال وتعزيز مكانة العلامة التجارية، وصولًا إلى تنسيق المبيعات وجودة التسليم. يتطلب هذا التحول عقلية متكاملة: إيمان بأن القيمة الحقيقية لا تُخلق من خلال نجاحات معزولة، بل من خلال نتائج مترابطة. يجب أن يتحرك كل مكون – سواء أكان تقنية أم رأس مال أم تسويقًا أم تطويرًا – بتناغم لتسريع الأداء عبر السلسلة. هذه هي اللغة الجديدة لريادة الأعمال العقارية.

الإمارات العربية المتحدة كنموذج عالمي

لم يعد قطاع العقارات في دبي سوقًا فحسب، بل أصبح نموذجًا عالميًا – بيئة اختبار لما هو ممكن عندما يلتقي الابتكار والتنظيم وطموح رأس المال.

هذه المدينة لا تركب الأمواج فحسب، بل تصنعها. ويتولى رواد الأعمال هنا مهمة بناء البنية التحتية للطفرة القادمة، سواءً أكانت ملكية رمزية، أو سير عمل مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو شبكات توزيع عابرة للحدود.

ووفقًا لشركة نايت فرانك، من المتوقع أن تُدار أكثر من 60% من مبيعات العقارات على الخارطة في دول مجلس التعاون الخليجي عبر منصات رقمية خلال العقد المقبل. هذا ليس مجرد توقع، بل هو خارطة طريق. لن يكون الفائزون في هذا المشهد الجديد أصحاب المنتجات الأكثر جاذبية أو الأبراج الأطول، بل هم من يبنون أنظمة يمكن للآخرين الاستفادة منها. تُغذي دولة الإمارات العربية المتحدة هذا التفكير المبتكر بسياسات وبنية تحتية مواتية ورؤية قيادية.

الإرث الحقيقي: بنية تحتية تدوم أكثر منك

الهدف ليس إحداث تغيير جذري لمجرد إثارة الضجة، بل هو التطور من أجل توسيع النطاق. رواد الأعمال الذين يحددون ملامح العصر القادم للعقارات لن يحققوا عوائد فحسب، بل سيتركون وراءهم بنية تحتية تدوم أكثر منهم. سيدركون أن القيمة لم تعد تُخلق من خلال التحكم، بل من خلال التمكين. وسوف يبنون لمستقبل حيث لا تعود في العقارات أصولا محلية أو ملموس بلا عابر للحدود وتتسم بالذكاء ومتاحة لاستثمار الجميع بها.