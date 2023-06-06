مستقبل الطيران في السعودية.. آفاق متصلة وحلول جوية متقدمة

أريبيان بزنس، ريس مورغان، نائب الرئيس والمدير العام لشركة إنتل سات، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

شهد قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية تقدمًا لافتًا في الفترة الأخيرة مع ضخها لاستثمارات ضخمة في مشاريع تحديث المطارات، وتوسيع خطوطها الجوية، وتطوير بنيتها التحتية للسفر والسياحة والأعمال. ما أدى لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة في حركة الزوار وأعداد الرحلات القادمة والخارجة من المملكة مع تقديم تجربة سفر محسنة وسلسة للمسافرين.

ولا يُظهر القطاع أي بوادر للتباطؤ، مع إعلان المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية في كلمته خلال “مؤتمر مستقبل الطيران” عن تعهد المملكة بأن تكون قائدا ومركزًا رئيسيًا للطيران في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم، مُبينًا نية الحكومة تعزيز الاستثمار بأكثر من 100 مليار دولار للقطاعين العام والخاص خلال تلك الفترة.

ومن بين التطورات الرئيسية مؤخرا، توسيع الخدمات الجوية الدولية والمحلية في المملكة. حيث قامت شركة الطيران الإقليمية منخفضة التكلفة “فلاي ناس” بتعزيز شبكتها للوصول إلى المزيد من المدن مع أكثر من اثني عشر مسارًا جديدًا على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين يواصل أسطول الخطوط الجوية السعودية الضخم ربط المملكة بباقي دول العالم بكفاءة ويسر. ويُعد إطلاق طيران الرياض الذي تم الإعلان عنه مؤخرا خطوة مثيرة أخرى في مسيرة نمو قطاع الطيران السعودي، مستهدفًا خدمة 100 وجهة بحلول عام 2030.

وكان للتطور والابتكار الحاصل في مجال الأقمار الصناعية دور حاسم في تحقيق هذا النجاح عبر تحسين تجربة السفر الجوي وتوفير رحلات أفضل للمسافرين في جميع أنحاء العالم. فقد أحدثت التقنيات الجديدة في هذا المجال طفرة كبيرة في قدرة الشركات الجوية على توفير خدمات فعالة وموثوقة، وتقديم تجربة سفر متميزة ومريحة للعملاء.

وتعتبر الأقمار الصناعية أداة أساسية في مجال الطيران، لتمكين الشركات الجوية من الاتصال والتواصل المباشر مع طائراتها في جميع أنحاء العالم. وبفضل هذه التقنية المتقدمة، يستطيع الطيارون الاعتماد على نظم الملاحة الدقيقة والحصول على تحديثات الطقس بشكل فوري وموثوق.

ورغم مرور نحو 15 عامًا على وجود خدمة الانترنت على متن الطائرات، إلا أنها شهدت مؤخرًا نموًا متسارعًا لتتطور من مجرد ميزة إضافية مسلية إلى خدمة أساسية للمسافرين لأغراض الترفيه والأعمال على حد سواء. وقد أبدت شركات الطيران السعودية اهتمامًا خاصا بتجهيز طائراتها الجديدة بخدمة الإنترنت ضمن جهودها للارتقاء بعرضها.

وتسارع الشركات التقنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الفضائية على تلبية احتياجات الطيران التجاري والطيران الخاص في المنطقة والعالم عبر توفير حلول متطورة لدعم اتصالات الأقمار الصناعية وتحقيق رحلات آمنة وفعالة وموثوقة.

ما الذي يمكن توقعه في مجال الاتصال على متن الطائرة؟

يمكن توقع تحسن جذري في الاتصال من ناحية الموثوقية وجودة البث على الإنترنت أينما كان موقع الطائرة على الكوكب. إنه وعد بسيط ومعقد في ذات الوقت، ويتطلب التعاون مع مزود اتصال يتمتع بشبكة عالمية واسعة التغطية وأسطولا كبير من الأقمار الصناعية.

ومع مرور الوقت، سنرى استخداما واسع النطاق لمجموعة من الأقمار الاصطناعية متعددة المدارات (المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الارتفاع)، لتوفر معًا خدمات اتصال مثالية على متن الطائرات.

وتعد المملكة العربية السعودية مثالا رائعا لأسواق الطيران المتسارعة النمو، مع ضمها لثلاث شركات طيران وطنية مختلفة للغاية، وهناك إمكانيات سانحة لدعمها جميعًا بعروض ومنتجات متفردة ومصممة خصيصًا لكل منها.

We are delighted to unveil the first of two #RiyadhAir livery designs, a perfect blend of cutting-edge technology and timeless elegance.



The #FutureTakesFlight#aPIFCompany pic.twitter.com/CxLeV45IJD — Riyadh Air (@RiyadhAir) June 4, 2023