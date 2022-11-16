سامر باطر by سامر باطر

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السعودية: 175 ألف شركة تعمل في قطاع المقاولات وتوظف ما يقارب 4 ملايين عامل

سامر باطر by سامر باطر

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن وجود أكثر من 175 ألف شركة تعمل في قطاع المقاولات بما يقارب 4 ملايين عامل، وذلك خلال افتتاح مؤتمر المقاولات الدولي الثالث 2022 بمركز الرياض الدولي للمعارض، مشيرا إلى أن تحويل قطاع التشييد إلى صناعة، يُشكل خطوة محورية من شأنها الإسهام في تقديم حلول أفضل لتحديات القطاع، وأن نقل معظم العمليات من الموقع إلى المصنع سيعزز القدرة على استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة وتعزيز جودة المنتجات وسرعة إنجازها، مما ينعكس إيجابا على التكلفة وكذلك على معايير السلامة، وهو ما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي ستكون رافداً قوياً للنمو الاقتصادي في المملكة.

قطاع التشييد السعودي

  • يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة بحجم سوق يقارب 255 مليار ريال سنوياً.
  • سيتم نقل معظم العمليات من الموقع إلى المصنع لنعزيز القدرة على استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة.
  • سيتم تعزيز جودة المنتجات وسرعة إنجازها، مما ينعكس إيجابا على التكلفة وكذلك على معايير السلامة، وهو ما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي ستكون رافداً قوياً للنمو الاقتصادي في المملكة.



مؤتمر المقاولات الدولي الثالث

  • يُعد منصةً شاملةً وفرصةً للتواصل مع رواد الصناعة وصناع القرار، وحدثاً فريداً في قطاع المقاولات في المملكة العربيّة السعوديّة.
  • مؤتمر المقاولات الدولي الثالث 2022 بمركز الرياض الدولي للمعارض ويستمر لمدة 3 أيام (يختتم غدا الخميس ).
  • يهدف إلى استعراض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في البناء الحضري، بمشاركة أكثر من 25 متحدثاً محلياً ودولياً، يستعرضون في عدد من الجلسات الحوارية أحدث المعلومات والتجارب والتقنيات.
  • يقام المؤتمر بالتزامن مع معرض البناء السعودي بتنظيم من الهيئة السعودية للمقاولين.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...