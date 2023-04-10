أعلن برنامج #حساب_المواطن السعودي، مساء اليوم الإثنين، عن حصول نحو 73 بالمئة من مستفيدي البرنامج الحكومي في دفعته الأخيرة الجارية على الدعم المالي وتبلغ قيمته 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار) في حين بلغ عدد المستفيدين نحو 11.1 مليون شخص.

وكان برنامج حساب بدأ منذ صباح اليوم الإثنين في إيداع دعم الدفعة الـ 65 الخاصة بشهر أبريل/نيسان 2023 للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

تفاصيل الدفعة الـ 65 | 3.7 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أبريل. pic.twitter.com/z4rGcA5HNt — حساب المواطن (@citizenaccount) April 10, 2023 حساب المواطن يودع الدفعة الـ 65 لشهر أبريل 2023

وكان الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن انتهى مع نهاية يوم الخميس 9 مارس/آذار 2023 بعد أن أودع الدفعة الـ 64 الخاصة بشهر مارس/آذار 2023.

ولكن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجه، مساء أمس الأحد، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، وذلك بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تمديد عمل البرنامج بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو/تموز 2023 إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

برنامج حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

ويقدم البرنامج الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.