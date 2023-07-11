مصر، إضافة المرأة المعيلة لـ مستفيدي تكافل وكرامة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وتضمن التعديل المرأة المعيلة.

اضافة فئات جديدة لتكافل وكرامة

وتضمن التعديل إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضًا إلى دعم نقدي نظرًا للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، والأبناء الأكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدون بالتعليم.

ونص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي “تكافل” و”كرامة” بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.

وتأتي موافقة رئيس الوزراء، بعد أن علم القاهرة 24، من مصادر مطلعة، بضم فئات جديدة لمستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، والذي وصل عدد مستفيديه حتى الآن إلى 5.2 مليون أسرة بواقع 22 مليون مواطن من كافة محافظات مصر المختلفة.