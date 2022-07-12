سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب أوبك بزيادة الانتاج

سامر باطر by سامر باطر

طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الاثنين، عندما سئل عن رأي الولايات المتحدة حيال قدرة أوبك على زيادة إنتاج النفط، إن دول المنظمة بمقدورها اتخاذ “مزيد من الخطوات” بحسب رويترز.

وتحدث سوليفان قبيل رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع وبعد أن قالت بعض الدول، ومن بينها السعودية، إنها لديها قدرة محدودة فيما يتعلق بزيادة إنتاج النفط، قال سوليفان “توجد مقدرة لمزيد من الخطوات التي يمكن اتخاذها”. وأضاف أنه خلال الرحلة “سننقل وجهة نظرنا العامة… بأننا نعتقد أن هناك حاجة إلى معروض كاف في السوق العالمي لحماية الاقتصاد العالمي ولحماية المستهلك الأمريكي في محطات الوقود.”

وسيزور بايدن السعودية حيث سيدفع سياسة الطاقة إلى بؤرة الأضواء بينما تواجه الولايات المتحدة ودول أخرى أسعارا شديدة الارتفاع تقود التضخم لمزيد من الصعود. وأشار سوليفان إلى أن مسؤولين أمريكيين سيناقشون أمن الطاقة مع زعماء من منظمة البلدان المصدرة للبترول خلال رحلة بايدن.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...