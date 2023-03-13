مستثمر خليجي قد يستحوذ على أصول بنك سيليكون فالي المنهار

سيتقرر خلال الساعات الـ24 القادمة مصير بنك سيليكون فالي SVB ومودعيه وأصوله في محاولة لاحتواء الأضرار التي يمكن أن تنتشر في القطاع المصرفي الأمريكي وتمتد لكامل القطاع المصرفي العالمي، مع بروز مستثمر خليجي من أبو ظبي بحسب بلومبرغ.

وافاد تقرير الوكالة حسب مصادر مطلعة أن مجموعة رويال الإماراتية تنظر في شراء أصول البنك Silicon Valley Bank.

أما فرع البنك ذاته في بريطانيا فقد أشارت صحيفة فايننشيال تايمز أن حكومة المملكة المتحدة تحاول المضي قدمًا في عملية الاستحواذ على الفرع البريطاني لبنك وادي السيليكون لاحتواء الأضرار المالية والحد من فرص انتشارها في قطاع التكنولوجيا ، وقد أبدى مستثمر من الشرق الأوسط رغبته في ذلك.

وأعلن بنك إنجلترا في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه يعتزم استخدام إجراءات الإعسار البنكية الخاصة به لتسوية أزمة البنك في فرعه البريطاني وهو شركة منفصلة قانونيًا عن البنك الرئيسي في كاليفورنيا والذي تم إغلاقه من قبل المنظمين الأمريكيين يوم الجمعة الماضي.

ويعني ذلك أنه يمكن لاثنين من المشترين المختلفين شراء الفروع الأمريكية والبريطانية بشكل منفصل، على الرغم من أن مقدمي العروض المحتملين قد يرغبون في الاستحواذ على كلتا الوحدتين المصرفيتين.

وذكرت عدة مصادر مطلعة على الإجراءات في المملكة المتحدة إن مستثمر من الشرق الأوسط كان أحد أبرز المتقدمين بعروض في خطوة تذكر بعمليات الإنقاذ بعد الأزمة المالية لعام 2008 ، في حين قدمت البنوك البريطانية المنافسة أيضًا بعض العطاءات.

وصف أحد الأشخاص المستثمر بأنه شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، ورفض استشاري في مجموعة روتشيلد التي تقود عملية البحث عن مشترٍ محتمل للكيان البريطاني التعليق على ذلك.

يذكر أن بنك وادي السيليكون كان البنك المفضل للشركات الناشئة في وادي السيليكون لأنه كان يقدم تمويلا مرنا لهذه الشركات في مراحل تأسيسها الأولية دون شروط صارمة تفرضها البنوك التقليدية التي تقيد التمويل حسب العوائد الشهرية أحيانا فيما تعمل شركات التقنية الناشئة بعقود تنظم عوائدها سنويا بحسب العقود التي تبرمها مع الشركات التي تعتمد على خدماتها.

وكانت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا يوم الجمعة أغلقت مجموعة (إس.في.بي) المالية، وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية، وتحركت سريعا لحماية المودعين في البنك الذي يركز أنشطته على الشركات الناشئة بحسب رويترز.

امتدت تبعات انهيار بنك وادي السيليكون Silicon Valley Bank أمس إلى بنوك أخرى في الولايات المتحدة وخارجها (يعمل البنك في دول عديدة مثل كل من بريطانيا والدنمارك وكندا والصين وألمانيا والهند والسويد) ، مما تسبب في خسارة 100 مليار دولار من عائدات الأسهم محليًا واستنزاف 50 مليار دولار من قيمة البنوك الأوروبية على مدار اليومين الماضيين ، وفقًا لحسابات رويترز.

(صورة تضع حجم بنك وادي السليكون في سياق تاريخ انهيارات البنوك الأمريكية)