مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو يجمعون 4.5 مليار دولار من بيع سندات

أظهرت وثيقة مصرفية أن مستثمرين في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية تقودهم شركة بلاك روك من المقرر أن يجمعوا 4.5 مليار دولار من بيع سندات لإعادة تمويل قرض بمليارات الدولارات حصلوا عليه لدعم شراء حصتهم، كما أوردت وكالة “رويترز”.

كان المستثمرون، ومنهم شركة حصانة الاستثمارية المدعومة من السعودية، قد حصلوا في 2021 على حصة 49 بالمئة في شركة أرامكو لخطوط أنابيب الغاز في اتفاق استئجار وإعادة تأجير بقيمة 15.5 مليار دولار.

وهم الآن يصدرون صكوكا وسندات قابلة للاستهلاك للبدء في إعادة تمويل القرض المرحلي البالغة قيمته 13.4 مليار دولار الذي استخدم في دعم الصفقة. وذكرت رويترز في أيلول / سبتمبر أن بلاك روك عقدت العام الماضي اجتماعات مع مستثمرين في لندن لحشد الاهتمام لبيع السندات المزمع.

ومن المتوقع أن تكون هذه السندات هي الأولى في سلسلة من الإصدارات. وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز إنها تتوقع أن تجمع الجهة المصدرة حوالي 11 مليار دولار من سندات وصكوك.

شهدت صفقة مماثلة في 2021 موافقة أرامكو على بيع 49 في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لها إلى كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز التي مقرها الولايات المتحدة مقابل 12.4 مليار دولار.

وباع المستثمرون في شركة أرامكو لأنابيب النفط بقيادة إي.آي.جي سندات في كانون الثاني / يناير 2022 لبدء إعادة تمويل قرض يبلغ 10.8 مليار دولار كان لدعم الصفقة. وجمعوا 2.5 مليار دولار، وهو أقل من الهدف الذي حددوه عند ما بين 3.5 مليار و4.4 مليار دولار.

وسيكون للصكوك أجل استحقاق حوالي عشر سنوات ومتوسط استحقاق مرجح عند حوالي سبع سنوات ونصف السنة، وسيكون أجل السندات التقليدية حوالي 15 عاما، مع متوسط استحقاق مرجح عند حوالي 12 عاما، وستستحق سندات فورموزا مزدوجة الإدراج بعد 19 عاما، مع متوسط استحقاق مرجح عند حوالي 18 عاما.

وتجاوز الطلب 20 مليار دولار للشرائح الثلاث، وكان تقرير سابق قد أفاد بأن طلبات بقيمة 16 مليار دولار كانت موجهة في أغلبها نحو الصكوك.

وتم إطلاق الصكوك عند 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل سبع سنوات، والسندات التقليدية عند 245 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وسندات فورموزا عند 275 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية لأجل 30 سنة. وتم تقليص الشرائح 40 و30 و40 نقطة أساس على الترتيب مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي.