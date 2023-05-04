مسافر دوت كوم والعلا توقعان اتفاقية استراتيجية

كشفت مسافر دوت كوم، وكالة السفر المتخصصة عبر الإنترنت في دولة الإمارات، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، ما يعكس المقومات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة بصفتها وجهة متميزة تستقطب المسافرين الباحثين عن التجارب الأصلية.

وتواصل الوجهة التراثية العالمية في المملكة العربية السعودية جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم بفضل مواقعها الأثرية الفريدة وتجاربها المتنوعة. وتشتهر منطقة العلا بأنها أكبر متحف حي في العالم، حيث نجحت باستقطاب 185 ألف زائر في عام 2022، مع توقعات بارتفاع عددهم إلى 250 ألف في العام الجاري.

وتهدف الاتفاقية إلى الترويج للوجهة أمام الزوار من دولة الإمارات، حيث تم توقيعها على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 من قبل ميلاني دي سوزا، المدير التنفيذي لتسويق الوجهات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وساشين غادويا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع مسافر دوت كوم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ساشين غادويا: “تُعد العلا متحفاً عالمياً يتمتع بمقومات سياحية كبيرة وواحدة من أقدم المدن في شبه الجزيرة العربية. ويعكس استقبال الوجهة نحو 185 ألف زائر في عام 2022 مدى إقبال السياح على استكشاف تجاربها الفريدة وموقعها المُدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وتوفر هذه الشراكة للزوار فرصة الاستمتاع بالتجارب الأصيلة في المملكة العربية السعودية الغنية بالمواقع التراثية والثقافية المذهلة، ولا سيما مع خبرة مسافر دوت كوم الطويلة في التخطيط للسفر والتزام الهيئة الملكية في محافظة العلا بالحفاظ على تراث المنطقة”.

وأضاف غادويا: “نتوقع أن تستقبل العلا 250 ألف زائر في عام 2023، غالبيتهم من الدول المجاورة. وتقوم مسافر دوت كوم بموجب الاتفاقية بالترويج لباقات عطلات في منطقة العلا بهدف تعزيز مكانتها على قائمة الوجهات السياحية. كما تشارك الوكالة في العديد من مبادرات الترويج والتسويق لجذب مزيد من السياح إلى الوجهة”.

وبدروها قالت ميلاني دي سوزا: “تمتاز العلا بمعالمها الفريدة، حيث تتمتع بأكثر من 200 ألف عام من التاريخ الإنساني غير المكتشف، فضلاً عن احتضانها لحضارات بشرية على مدار 7 آلاف عام. وتستقطب الوجهة الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بمقوماتها المتنوعة، بدءاً من الحِجر، أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية وبلدة العلا القديمة، التي صنفتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم، ووصولاً إلى المشهد الفني والثقافي المتنوع وتجارب الطهو عالمية المستوى والأنشطة المتميزة في الهواء الطلق”.

وأضافت “تسرنا الشراكة الجديدة مع مسافر دوت كوم والتي تساعدنا على تحقيق العدد المستهدف من الزوار لعام 2023. وتلعب مثل هذه الشراكات دوراً محورياً في تعزيز مكانة العلا بصفتها وجهة سياحية مستدامة عالمية المستوى، والتي تدعم بدورها الازدهار والنمو طويل الأمد في المنطقة”.

وقام مسافر دوت كوم بإعداد مجموعة من الباقات الشاملة المخصصة لمنطقة العلا، بما يشمل أفضل الرحلات الجوية والفنادق الفاخرة والنقل من المطار وإليه ووجبة الفطور وتسهيلات إصدار التأشيرات وغيرها من الخدمات المتميزة، ما يتيح للزوار استكشاف هذه الوجهة الفريدة والاستمتاع بتجارب لا تنسى.