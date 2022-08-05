مسافرون من السعودية واستراليا وامريكا يتعرضون لعملية احتيال في لندن

تعرض مسافرون من المملكة العربية السعودية واستراليا وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية لعملية احتيال عبر موقع الحجوزات booking.com بعد أن تدفق عشرات السياح خلال شهر تموز / يوليو الماضي إلى منزل جيليان، التي لم يكشف عن إسمها بالكامل، في شمال لندن على أساس أنهم حجزوه عبر الموقع كما اوردت “بي بي سي“.

وأشار تقرير شبكة “بي بي سي” البريطانية، إلى أن نحو 100 سائح من أمريكا والسعودية قاموا بحجز منزل شمال لندن عن طريق الموقع الشهير، إلا أنهم اكتشفوا أنهم وقعوا لعملية احتيال، حيث تمّ تأجير السكن لأشخاص عدة في شهر يوليو الماضي دون علم مُلاك السكن.

وقالت جيليان إنها فُوجئت بالسياح يتوافدون على منزلها بين 4 و 29 يوليو على دفعات ويملكون المستندات كافة التي تخولهم لاستئجار منزلهم بعد دفعهم قيمة الايجار لشركة الحجوزات. وأشارت إلى أنها قدّمت شكوى ضد الشركة بإضافة سكنها الخاص ضمن الخيارات المتاحة للسكن في بريطانيا دون علمها وموافقتها.

وقالت “لقد أتوا من جميع أنحاء العالم: أستراليون وصلوا للتو، وكان هناك بعض الأشخاص من المملكة العربية السعودية، وبعض الأشخاص من شمال إنجلترا، لم أصدق ذلك”.

وأضافت “من الواضح أنها عملية احتيال، وقد استخدم شخص ما عنواني. شعرت بالأسف الشديد لهؤلاء السياح الذين طرقوا بابي. كل ما يمكنني فعله هو ابعادهم عن منزلي. أشعر بقلق شديد حيال ذلك. إنهم أناس طيبون للغاية، لكن ربما يوماً ما قد يطرق بعض الناس الباب وهم في الواقع عدوانيون جداً. أشعر بالقلق الشديد”.

وقدّمت الشركة اعتذارها للأسرة والسياح، وقالت إن عمليات الاحتيال تواجه عديداً من القطاعات من ضمنها السياحة، وإن لديهم عديداً من الاجراءات الأمنية، وهذه الحالة نادرة الحدوث، وإنها قامت بتعويض جميع السياح الذين تأثروا من جرّاء هذه العملية.