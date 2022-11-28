مسافرة تتهم الخطوط الجوية القطرية بمنعها من السفر لأنها “سمينة للغاية”

قال تقرير لموقع “فوكس بزنس” إن الخطوط الجوية القطرية، منعت مسافرة برازيلية من أصول لبنانية من الصعود على متن إحدى رحالاتها لأنها “سمينة للغاية”، إذ لا يمكنها الجلوس في مقعد الدرجة الاقتصادية.

ونقل الموقع عن جوليانا نعمة التي تعمل كعارضة لملابس أصحاب الوزن الزائد أن شركة الطيران:

رفضت السماح لها الصعود على الطائرة

دفع مبلغ 3 آلاف دولار لترقية حجزها إلى الدرجة الأولى

عدم إعادة مبلغ 947 دولارا أنفقتها لحجز رحلتها من العاصمة اللبنانية بيروت نحو الدوحة في قطر

ونشرت نعمة على صفحتها في “إنستغرام” التي تحتوي على 168 ألف متابع مقاطع فيديو تحدثت فيها عن الواقعة وقالت:

“بينما كنا نقوم بتسجيل الوصول في مطار بيروت، أتت مضيفة تابعة للخطوط الجوية القطرية وقالت لوالدتي أنني لن أستطيع الصعود إلى الطائرة لأنني سمينة”.

وأكدت الشابة التي تتحدث البرتغالية أنها فوتت رحلتها إلى البرازيل أيضاً، مشيرة إلى أنها تعرضت للتهديد أثناء تصوير الفيديو.

واستغربت نعمة كيف أنها لم تواجه أي مشاكل في الصعود على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.

كيف ردت الخطوط الجوية القطرية على ادعاءات نعمة؟

وردت الخطوط الجوية القطرية على ادعاءات نعمة:

تعاملت بعنف مع الموظفين في المطار ما استدعى تدخل الأمن الموجود هناك لتهدئتها

صراخها تسبب في إخافة الركاب والموظفين الذين كانوا يقومون بتسجيل الوصول

كانت وقحة للغاية وعدوانية عند تسجيل الوصول، إذ أنها لم تقدم نتيجة فحص “PCR” المطلوبة للدخول إلى البرازيل

ولفتت الخطوط الجوية القطرية إلى أنها تعامل جميع الركاب باحترام وكرامة، لكن تماشياً مع الاحتياجات التقنية وعلى غرار معظم شركات الطيران، قد يطلب من أي شخص يعيق مساحة مسافر آخر أو لا يمكنه ربط حزام الأمان أو خفض مساند الذراعين، شراء مقعد إضافي كإجراء احترازي للسلامة ولراحة وسلامة جميع الركاب.

وخلصت الخطوط الجوية القطرية إلى أنه “نتيجة لذلك، طُلب من أمن المطار التدخل لأن الموظفين والركاب كانوا قلقين للغاية بشأن سلوكها”، وأضافت أنه تمت إعادة حجز مقعد لنعمة على متن رحلة من لبنان نحو العاصمة القطرية.