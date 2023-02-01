كشف مؤخرا في دبي عن مسار بتحكم مناخي بطول 93 كم للمشي وركوب الدراجات ويحمل حاليا اسم الحلقة -ذالوب، وقالت شركة الهندسة المعمارية المستدامة URB في بيان إن الطريق السريع الجديد يهدف إلى ربط أكثر من 3 ملايين ساكن باستخدام “وسيلة نقل صحية ، والوصول إلى الخدمات والمواقع الرئيسية عن طريق المشي وركوب الدراجات في غضون دقائق”.

سيوفر المسار الجديد أجواء ممتعة يتم التحكم بمناخها طوال العام ليصبح المشي وركوب الدراجات وسيلة النقل الأساسية لسكان دبي ، تماشياً مع مبادرة خطة دبي الحضرية الجديدة. وأضاف البيان أن الهدف هو جعل ركوب الدراجات والمشي وسيلة النقل الأساسية للتنقلات اليومية لأكثر من 80 في المائة من سكان دبي بحلول عام 2040. شركة إيرب URB التي عرضت التصاميم تلمح إلى أن مشروع LOOP في دبي جاهز لتطوير بنية تحتية ذكية لركوب الدراجات والمشي ، لكنه لا يزال في مرحلة البحث والتطوير.

المواصفات الرئيسية

93 كيلومترا 100٪ طاقة متجددة باستخدام الطاقة الحركية

نظام نقل الانبعاثات الصفرية 100 في المائة من المياه المعاد تدويرها للري

وسائل الراحة الإضافية للمقيمين يعزز الصحة والعافية

المزارع العمودية للأمن الغذائي

ترسيخ مكانة دبي كأفضل مكان لريادة الأعمال في التنقل الحضري.

وأوضح باهراش باغريان ، الرئيس التنفيذي لشركة URB ، أن مشروع LOOP هو تجسيد لروح المبادرة التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأكثر ارتباطًا على وجه الأرض سيرًا على الأقدام أو بالدراجة.

وتتضمن أهداف خطة دبي الحضرية 2040 تطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار توفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ديسمبر الماضي، خارطة طريق المرحلة الثانية للمشاريع والملفات المزمع تنفيذها ضمن خطة دبي الحضرية 2040 وتتضمن 10 ملفات رئيسة، أهمها تطوير المراكز الحضرية، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري، وخطة الزراعة الحضرية، وخطة للحفاظ على الإرث العمراني، وتطوير سياسة مدينة العشرين دقيقة، والخطة الشاملة لشبكة المشاة، كما اطلع سموه على سير العمل في مشاريع وملفات المرحلة الأولى من خطة دبي الحضرية 2040 والبالغ عددها 17 ملفاً.

محمد بن راشد يعتمد مشاريع وملفات المرحلة الثانية من خطة #دبي الحضرية 2040 pic.twitter.com/9N1m2Pj76a — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 12, 2022