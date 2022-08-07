مساحات قطاع التجزئة تتوسع في الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة

توقع تقرير صادر عن شركة “جونز لانج لاسال” (جيه ال ال) عن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية أن يتم تسليم 351 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير في سوق التجزئة في الأسواق الأربعة التي تتبعها الشركة في المملكة خلال النصف الثاني من العام 2022، إذ توقعت أن يتم تسليم حوالى 180 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير في سوق التجزئة في الرياض خلال الأشهر الستة المتبقية من هذا العام، و118 ألف متر مربع في جدة، و 35 ألف متر مربع في مكة المكرمة و 18 ألف متر مربع في حاضرة الدمام.

وذكرت “جيه ال ال” أنه تمت إضافة حوالي 55 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير إلى إجمالي مخزون مساحات التجزئة في الرياض خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، والتي بلغت 3,3 مليون متر مربع، خلال النصف الأول من العام 2022.

وزادت مساحة التجزئة في جدة بمقدار 16 ألف متر مربع إلى 1,7 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها، وارتفع الرقم في مدينة مكة المكرمة بمقدار 17500 متر مربع إلى 1.4 مليون متر مربع. وكانت حاضرة الدمام السوق الوحيد الذي لم يتم فيه تسجيل أي عمليات إنجاز ملحوظة في النصف الأول من عام 2022، ليبقى مخزون مساحات التجزئة دون تغيير عند 1,2 مليون متر مربع.

وتواصل الرياض جذب الجهات الحكومية وشبه الحكومية، فضلاً عن الشركات العالمية والمحلية لأنها إما توسع نطاق وجودها أو تنتقل إلى مركز الأعمال في المملكة.

علاوة على ذلك، شهدنا تزايد الطلب على المساحات عالية الجودة. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار الإيجارات للمباني من الدرجة الأولى في العاصمة بنسبة 6% إلى 1,475 ريالاً سعودياً للمتر المربع في الربع الثاني من عام 2022 على أساس سنوي.

ومع ذلك، فإن التوافر الزائد لمساحات التجزئة في الرياض كان مسؤولاً إلى حد كبير عن انخفاض الإيجارات. على الرغم من انخفاض معدلات المساحات الشاغرة في العاصمة على أساس ربع سنوي، إلا أن الرقم ظل من خانتين عشريتين في الربع الثاني. لذلك، بقي متوسط قيم الإيجارات تحت ضغط هبوطي – حيث انخفضت الإيجارات في مراكز التسوق التي تخدم أكثر من منطقة بنسبة 4% و 7% لمراكز التسوق المحلية في الرياض على أساس سنوي . وفي جدة، ارتفعت الإيجارات بنسبة 3% في المتوسط في مراكز التسوق التي تخدم أكثر من منطقة ومراكز التسوق المحلية.

وبالمقارنة، كان أداء مراكز البيع بالتجزئة في حاضرة الدمام ومكة المكرمة مستقراً على نطاق واسع في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. وارتفع متوسط قيمة الإيجارات بنسبة 1% وانخفض معدل الشغور بنسبة 1% في حاضرة الدمام، في حين ظلت إيجارات التجزئة في مكة المكرمة مستقرة وتراجعت معدلات الشغور.

ويعتمد قطاع التجزئة في مكة المكرمة، بالطبع، بشكل كبير على تدفقات الزوار لأداء فريضة الحج. وسمحت السعودية، للمرة الأولى منذ عامين بعد تخفيف القيود المتعلقة بوباء “كوفيد – 19″، لأكثر من مليون حاج بأداء فريضة الحج هذا العام. ومن المتوقع أن يوفر هذا دفعة لقطاع التجزئة في المدينة المقدسة، ومن المفترض أن يساعد، بشكل منفصل، المملكة على تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة عدد الزوار الأجانب ثلاث مرات (إلى 12 مليون زائر) هذا العام. وبشكل عام، من المرجح أن يكون لارتفاع عدد الزوار آثار إيجابية على سوق التجزئة في المملكة.