حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن حاجتها في مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2023 وهي الدفعة الثانية المستهدفة من تعيينات 150 ألف مدرس على مدار خمس سنوات لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس.

وأكدت وزارة التربية، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن فتح باب التقدم للمسابقة يبدأ غداً الخميس ويستمر حتى يوم 9 مارس/آذار 2023، موضحة أن التخصصات المطلوبة للتقدم للمسابقة هي أن يكون الخريج إحدى الأقسام التالية بكليات التربية أو التربية النوعية وتشمل التخصصات تعليم أساسي وابتدائي ومعلم فصل.

شروط التقدم

يجب ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل وألا يزيد من المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى وأن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، على أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي وسداد مبلغ مقداره 24 جنيهاً فقط لا غير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم أداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

أما عن المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونه بصيغة (PG) وصورة شخصية للمتقدم وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين) وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، والموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

إيصال الإيداع البنكي

وذكرت الوزارة أنه لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية، كما يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلنا، في وقت سابق، عن فتح باب التقدم لمسابقة 30 ألف معلم 2023 إلكترونياً عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث أعلنت الوزارة أنه تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى الأول والثاني والثالث للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية المصرية.