مسابقة لبنك تضيف مليونيراً جديداً في الكويت

فازت مواطنة كويتية أمس الخميس بمسابقة “مليونير الدانة” التي ينظمها بنك الخليج الكويتي سنوياً والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليون دينار كويتي (نحو 5 مليون دولار) لتضاف إلى قائمة المليونيرات الجديدة في الدولة الخليجية الثرية.

وأعلن بنك الخليج أن موزة عبد الوهاب علي العصفور لتكون صاحب الحظ السعيد الرابح بالجائزة الكبرى في حساب مليونير الدانة السنوي وقيمتها 1.5 مليون دينار، وذلك في ختام العرض الأول للمسرحية الكوميدية “تم الإيداع”، وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وشركة المحاسبة إرنست آند يونغ (Ernst & Young).

ويواصل مليونير الدانة، حساب السحوبات والتوفير الأكثر شعبية في الكويت، صنع المليونيرات منذ انطلاقته في 1998، إذ يضيف بنك الخليج مليونيرين جديدين إلى قائمة المليونيرات في الكويت سنوياً، وتم الإعلان عن الرابح الأول بجائزة المليون دينار في السحب نصف السنوي في يوليو/تموز 2022.

ويقدم حساب مليونير الدانة من بنك الخليج عديد من الفرص لمكافأة العملاء على ادخارهم ومواظبتهم على التوفير، حيث يقدم الحساب سحوبات شهرية للربح بألف دينار (3274 دولار) لعشرة رابحين، إضافة إلى سحبين سنوياً جائزة كل منهما 100 ألف دينار (327 ألف دولار)، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار (3.27 مليون دولار) بالإضافة إلى جائزة المليون ونصف المليون دينار.

ومن شروط الاشتراك في مسابقة المليونير، أن يفتح العميل حساب مليونير الدانة ويودع فيه قبل آخر موعد للإيداع والتأهل، وأن يحافظ على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار (655 دولار)، أو أن يزيده للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار.

ويمكن لعملاء بنك الخليج فتح حساب مليونير الدانة والإيداع فيه إلكترونياً عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

ويعد حساب مليونير الدانة أحد أقدم حسابات التوفير في الكويت، وتم تصميمه لتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع، ولمكافأة المدخرين على التزامهم بالادخار بشكل منتظم. ولهذا نشجع الجميع على فتح حساب الدانة والادخار فيه والتمتع بجميع المزايا التي يقدمها لعملائه. ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب مليونير الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت، الذي يحوِّل فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج، علماً أنه تمت إضافة كل فرص الربح لعملاء الدانة الحاليين من 2021 (من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021) إلى سحوبات العام 2022.

ويوفر حساب مليونير الدانة عديد من الخدمات الأخرى ومنها خدمة “بطاقة الدانة للإيداع الحصري” التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، بالإضافة إلى خدمة “الحاسبة” المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكِّن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الشهرية وربع السنوية والسنوية.