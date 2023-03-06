ضمن جهود مؤسسة دبي للمستقبل لتحقيق أهداف برنامج دبي للروبوتات والأتمتة” الذي أطلقه حمدان بن محمد

17 جامعة وطنية وعالمية تستعرض مهارات طلابها في “مسابقة الإمارات للروبوتات”

فريق جامعة ميدلسيكس دبي يفوز بتحدي النقل و فريق جامعة “مانيبال دبي” يفوز بتحدي المناورة

21 فريقاً من 12 جامعة ت أهل للمرحلة النهائية لاستعراض قدرة الروبوتات على التحرك بشكل مستقل وتحليل محيطها

أهل المسابقة تم تنظيمها بالتعاون بين جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة ومختبرات دبي للمستقبل

تكريم الفائزين في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بحضور القنصل العام للولايات المتحدة في دبي وعدد من رؤساء ومدراء الجامعات الوطنية والعالمية في الدولة

تقييم الروبوتات المشاركة واختيار الفائزين بمسابقة الإمارات للروبوتات وفق مجموعة من المعايير التي حددتها لجنة التحكيم بمشاركة نخبة من الخبراء

يوسف العساف (جامعة روتشستر للتكنولوجيا): المسابقة تسهم بصقل مهارات الشباب وتطوير قدراتهم المعرفية بما يتماشى مع احتياجات المستقبل

عارف سلطان الحمادي (جامعة خليفة): مهارات واعدة في تطوير الروبوتات خلال المسابقة بروح المنافسة والإبداع والتعاون والابتكار

خليفة القامة (مختبرات دبي للمستقبل): تمكين المهارات الشابة يسهم بتعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات في تطوير وتوظيف تطبيقات الروبوتات

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن الفائزين بالنسخة الأولى من “مسابقة الإمارات للروبوتات” التي شهدت مشاركة 52 فريقاً من 17 جامعة وطنية وعالمية في دولة الإمارات، تأهل منها للمرحلة النهائية 21 فريقاً من 12 جامعة للمنافسة على تحديين رئيسيين يركزان على قدرة الروبوتات على المناورة والنقل.

واستعرضت الفرق الجامعية المشاركة بهذه المسابقة قدرات الروبوتات الذكية التي طورتها على إنجاز العديد من المهام المطلوبة، بما في ذلك التحرك بشكل مستقل وتحليل محيطها المباشر ومعرفة كيفية التنقل فيه حول مضمار محدد وتجنب العقبات، والتقاط الأشياء ونقلها من مكان إلى آخر.

وفاز فريق “جامعة ميدلسيكس دبي” بالمركز الأول في تحدي النقل الذي شهد مشاركة 7 فرق، فيما نال فريق “جامعة روتشستر للتكنولوجيا” المرتبة الثانية، وحل فريق “جامعة هيريوت وات دبي” في المركز الثالث. أما في تحدي المناورة الذي شارك به 14 فرق جامعية، فقد حصل فريق جامعة “جامعة مانيبال دبي” على المركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب فريق جامعة “جامعة ستيرلينغ رأس الخيمة”، فيما جاء فريق معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بيلاني) في المركز الثالث.

ويتماشى تنظيم “مسابقة الإمارات للروبوتات” مع جهود مؤسسة دبي للمستقبل لتمكين المواهب الواعدة في مجال تكنولوجيا الروبوتات بالشراكة مع مختلف المؤسسات البحثية والأكاديمية تنفيذاً لأهداف “برنامج دبي للروبوتات والأتمتة” الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك بهدف تسريع تبني هذه التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وجرى تكريم الفائزين في نهاية المسابقة التي استضافتها جامعة روتشستر للتكنولوجيا بحضور سعادة ميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وعدد من رؤساء ومدراء الجامعات الوطنية والعالمية في الدولة.

يوسف العساف (جامعة روتشستر للتكنولوجيا): المسابقة تسهم بصقل مهارات الشباب وتطوير قدراتهم المعرفية بما يتماشى مع احتياجات المستقبل وقال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا: “تجسد شراكتنا مع مختبرات دبي للمستقبل وجامعة خليفة لتنظيم مسابقة الإمارات للروبوتات في حرمنا الجامعي حرصنا على رعاية وتمكين المواهب الشابة، وتجسد هذه المسابقة أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والأكاديمي وكافة الجهات المعنية لصقل مهارات الشباب وتطوير قدراتهم المعرفية بما يتماشى مع احتياجات المستقبل”.

عارف سلطان الحمادي (جامعة خليفة): مهارات واعدة في تطوير الروبوتات خلال المسابقة بروح المنافسة والإبداع والتعاون والابتكار

ومن جهته قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: “استعرض الطلاب الذين شاركوا في “مسابقة الإمارات للروبوتات” مهاراتهم في تطوير الأنظمة الآلية المستقلة والروبوتات القادرة على أداء المهام الصعبة، واستمتعنا بروح المنافسة والإبداع والتعاون والابتكار لدى المشاركين. وقد ساهمت هذه الشراكة مع مختبرات دبي للمستقبل وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بإبراز أفضل المهارات المستقبلية والواعدة للطلاب المشاركين بهذه المسابقة”.

خليفة القامة: تمكين المهارات الشابة يسهم بتعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات في تطوير وتوظيف تطبيقات الروبوتات

وأكد خليفة القامة مدير “مختبرات دبي للمستقبل” التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تمكين المهارات الشابة والواعدة وإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتها في تطوير وتوظيف تطبيقات الروبوتات يشكل ركيزة محورية في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزز ريادة دبي ودولة الإمارات في مجال الاستعداد للتحولات التكنولوجية العالمية وتنمية مختلف القطاعات البحثية والعلمية والاقتصادية. وبما يسهم بترسيخ ريادتها كمركز عالمي لتطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي”.

وقال: “شهدنا الكثير من الابتكارات الروبوتية المميزة في “مسابقة الإمارات للروبوتات” التي وفرت منصة لإبراز مهاراتهم ومواهبهم التكنولوجية في مجال الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وساهمت بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب المشاركين، فضلاً عن تشجيعهم على العمل الجماعي لتطوير تطبيقات جديدة تواكب المتطلبات المستقبلية”.

لجنة التحكيم

وجرى تقييم الروبوتات المشاركة بالمسابقة واخيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في تحدياتها لتكريمهم بجوائز مالية، وفق مجموعة من المعايير التي حددتها لجنة التحكيم والتي ضمت كلاً من محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة “روبو هايتك”، والدكتور فينيسيوس جونكالفيس من مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جامعة نيويورك أبوظبي، والدكتور رؤوف فارح من “جامعة الشارقة”، والدكتور حمد كركي من “جامعة خليفة”، ومحمد عبود من “جامعة دبي”، وميثاء المهيري من “شرطة دبي”، وأحمد العطار وعمر الحمادي من “مختبرات دبي للمستقبل”.