لا يمكن أن يتواجد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في موقع أو حدث الإ وتكون له ردات فعل تشغل مواقع التواصل الاجتماعي ومن حوله، نظرا لما يمتاز به من سرعة بديهة تثير تفاعلا.

حيث وثق مقطع فيديو رد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على سؤال ممثل الشركة اليابانية “كاواساكي” الذي قال فيه : “هل شاهدت فيلم توم كروز وهو يقود الدراجة النارية؟” .

وأجاب وزير الطاقة بقوله : “كل ما أذكره من توم كروز هو أفلامه الثلاثة “المهمة المستحيلة” ، هو أننا نؤمن أن مهمتنا ممكنة ” وسط تفاعل وتصفيق الموجودين حوله.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الطاقة لأول ناقلة بحرية في العالم لـلهيدروجين المسال خلال رسوها في جدة.

خاص كاميرا #العربية ..

خلال زيارة #وزير_الطاقة_السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لأول ناقلة بحرية في العالم لـ #الهيدروجين المسال خلال رسوها في #جدة.. سأله ممثل الشركة اليابانية "كاواساكي": "هل شاهدت فيلم #توم_كروز وهو يقود الدراجة النارية؟" إليكم جواب الوزير..#الأسواق_العربية pic.twitter.com/9gAMTJkSI7 — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) July 19, 2023