مويضي المطيري by مويضي المطيري

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مسؤول في شركة يابانية يسأل وزير الطاقة السعودي : ‘هل شاهدت فيلم ⁧‫ توم كروز‬⁩’؟!

أجاب : مهمتنا ممكنة!!

مويضي المطيري by مويضي المطيري

لا يمكن أن يتواجد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في موقع أو حدث الإ وتكون له ردات فعل تشغل مواقع التواصل الاجتماعي ومن حوله، نظرا لما يمتاز به من سرعة بديهة تثير تفاعلا.

حيث وثق مقطع فيديو رد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على سؤال ممثل الشركة اليابانية “كاواساكي” الذي قال فيه : “هل شاهدت فيلم توم كروز وهو يقود الدراجة النارية؟” .

وأجاب وزير الطاقة بقوله : “كل ما أذكره من توم كروز هو أفلامه الثلاثة “المهمة المستحيلة” ، هو أننا نؤمن أن مهمتنا ممكنة ” وسط تفاعل وتصفيق الموجودين حوله.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الطاقة لأول ناقلة بحرية في العالم لـلهيدروجين المسال خلال رسوها في جدة.

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