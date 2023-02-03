مسؤول سابق في هيئة الأمر بالمعروف: النقاب ليس من الإسلام

قال شيخ سعودي ومسؤول سابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن النقاب ليس من الدين الإسلامي وأنه عادة متوارثة؛ الأمر الذي أثار سجالاً محموماً في مواقع التواصل الاجتماعي حيث ينشط السعوديون.

وكتب الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي سلسلة تغريدات بموقع تويتر إن “النقاب عادة متوارثة وليس من الدين، وكشف المرأة وجهها وكفيها ليس بمحرم”، وهو ما أثار قضية شائكة في الدين الإسلامي.

وقال الشيخ أحمد الغامدي في تغريدة إن “النقاب عادة ولم ترد مشروعيته او الحق عليه في الدين، اما الحجاب فهو شيء آخر هو الستر الذي يمنع رؤية من خلفه وليس وصفا للباس المرأة وهذا شرع في امهات المؤمنين اذا سألهم الصحابة متاعا فيسألونهن من وراء حجاب”.

وعلق أحد متابعيه “طيب ممكن تفسير لكلام الله “(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْن)”، فرد الشيخ الغامدي “الآية واضحة إرشاد حرائر النساء أن يقربن من جلابيبهن على أبدانهن كعلامة تعرف بأنها حرة حتى لا يتجرأ بعض ضعفاء الدين على إيذائهن”.

وقال مغرد آخر “زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكشفن وجوههن وهن أمهات المؤمنين”، فرد الشيح الغامدي “في الصحيحين عن عائشة في حديث الأفك الطويل وفيه قالت:(وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني وكان يراني قبل الحجاب)”.

وتساءل ناشط آخر “ما الحجاب الذي أمر الله به وما صفته الشرعية وما رأيك في نساء هذا الزمن اللاتي نراهن في الإعلام وغيره هل يعتبرن ملتزمات بالحجاب الشرعي الذي أمر الله به”، فأجابه الشيخ الغامدي “لم يؤمر عامة النساء بالحجاب، إنما شرع الحجاب لأمهات المؤمنين، أما عامة النساء فإنما أمرن بالضرب بالخمار على الجيوب وعدم إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها وهي الوجه والكفين والقدمين وما عليها من حلي وأصباغ ومن خالفت ذلك معتقدة حرمة فعلها أثمت”.

يذكر أن الشيخ أحمد الغامدي هو مجاز في الحديث وعلوم الشريعة وباحث في معارف متنوعة مهتم بنشر وسطية الإسلام، وهو مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة سابقاً.