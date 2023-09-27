محمد علي by محمد علي

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مسؤول دولي: سأبيع تأشيرة السعودية في مزاد.. ولم أتوقع ما قاله ولي العهد

محمد علي by محمد علي
الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إنه سيبيع تأشيرة السعودية في مزاد بعد 50 عاما.

وعلى هامش فعاليات يوم السياحة العالمي، المقامة بالرياض حاليا، قال بولوليكاشفيلي: “قبل 6 سنوات التقيت ولي العهد السعودي وطرح أفكارا لتطوير الساحة، لم أتوقع أن يحدث ما قاله”.

وتابع: “أثبتت السنوات الأخيرة أنها لم تكن مجرد كلمات، بل خطط فاعلة، أرى ذلك تماما الآن، هناك تحد وإصرار وعزيمة”.

وأردف: “كان الاجتماع في 2017 وبعد سنتين استقبلت السعودية أول وفود السياحة الدولية، وإطلاق التأشيرات السياحية”.

وأردف: “حصلت على أول فيزا سياحية في السعودية”.

وختم ضاحكا: “أعتقد أنني سأبيعها في المزاد بعد 50 عاما”، في إشارة إلى أهمية تلك الوثيقة والتحول في سياسة السعودية في الاستثمار السياحي.

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